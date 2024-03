La Diputació de València ha anunciat la imminent posada en marxa d’una línia d’ajudes que, amb una dotació de 940.000 euros

Permeta a ajuntaments i mancomunitats contractar la redacció de plans d’acció local, com un punt de partida per a facilitar l’accés a fons europeus.

Així, la Diputació de València destinarà 680.000 euros per a ajuntaments i 260.000 euros a les mancomunitats de la província perquè puguen contractar les empreses consultores que millor s’adapten a les seues necessitats. La dotació individual serà de 10.000 euros per a cada mancomunitat i cada municipi menor de 5.000 habitants; i de 7.500 euros per a la resta.

El pròxim 9 d’abril, el president de la Diputació, Vicent Mompó, firmarà les bases d’estes subvencions. El diputat de Fons Europeus, Juan Ramón Adsuara, ha avançat que s’està treballant en un altre programa d’ajudes complementari que destinarà uns altres 960.000 euros perquè ajuntaments i mancomunitats disposen de la seua pròpia Agenda Urbana.

L’anunci ha tingut lloc durant l’obertura d’una sessió Info Day organitzada per la institució provincial en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Empreses del sector de l’Energia, i que s’ha celebrat este matí en el Centre Cultural La Beneficència de València.