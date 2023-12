Fins al pròxim 5 de gener, en horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, es podrà visitar l’obra realitzada per l’Associació de Betlemistes de València, situada al Pati dels Scala de la corporació provincial

Entre les referències a productes típics valencians es troben una cistella amb caquis típics de la Ribera, ‘mones’ d’Alberic o ceràmica de Manises

El Palau dels Scala de la Diputació obri un any més les seues portes amb el tradicional betlem nadalenc. Que en esta ocasió ha sigut elaborat per l’Associació de Betlemistes de València. Que ha presentat una proposta típica valenciana en la qual els detalls i les referències a tradicions de diferents municipis de la província aporten un toc particular a un pesebre monumental.

El Betlem de la Diputació d’enguany pot visitar-se, amb entrada lliure, fins el pròxim dia 5 de gener. El pati del Palau dels Scala obri les seues portes tots els dies en horari de 10.00 a 14.00 i de 16 a 20 hores. A excepció dels dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, que podrà visitar-se únicament en horari matinal.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha volgut “felicitar l’Associació de Betlemistes de València per la seua implicació. Gràcies als quals tenim un magnífic treball que està obert perquè el puguen disfrutar els valencians de tota la província”.

Parts del Betlem

Començant per la part situada més a l’esquerra, ens trobem amb una de les escenes de major bellesa, destacant la sensació de profunditat en la recreació d’un carrer comercial amb l’ambient clàssic de l’època. Just al costat es representen dos oficis tradicionals, com són el de sabater i el de forner. Ací veiem una clara referència a la localitat d’Alberic i les seues típiques ‘mones’.

En un dels laterals del forn es pot observar a María i a José asseguts, representat el clàssic festeig valencià. José li està oferint un lliri, la flor que ha representat sempre a María. Des d’esta mateixa perspectiva, mirant cap al fons del pesebre, s’aprecia un bancal de tarongers, producte per antonomàsia de València. Una altra de les nostres localitats presents és Manises, a través de la seua famosa ceràmica.

L’escena principal, la del naixement, inclou als Reis Mags admirant a Jesús, i entre les ofrenes apareix un producte originari de la comarca de la Ribera, com és el caqui amb Denominació d’Origen. També hi ha figues de figuera napolitana, la que es cultiva normalment en l’horta valenciana. Finalment, s’observa a un xiquet que porta una cistella amb mandarines, altra referència al nostre territori. Al mateix temps, impressionarà al visitant la recreació de l’Anunciació als pastors, amb l’àngel i el ramat que estaven cuidant a la intempèrie en eixe moment.

“És un betlem típic valencià, amb escenes i productes de la nostra terra, i l’hem volgut fer així perquè esta és la casa de tots els pobles de València”, ha explicat Gonzalo Mateu, president de l’Associació de Betlemistes de València.

Campanya de Nadal

La Diputació de València inicia amb el betlem la seua campanya de Nadal, que enguany té com a lema ‘Este Nadal, tots junts a casa, la Diputació de València; la casa de tots els pobles’, amb el qual s’ha volgut posar en valor el que significa el Nadal i la institució. A més del pesebre, la corporació ha organitzat multitud d’activitats.

Així, des del dia 15 s’obri també l’exposició ‘El descobriment del món. Jocs i Joguets en les col·leccions de L’ETNO’ al Palau dels Scala; des del dia 23 la plaça de Manises es convertirà en la plaça del Nadal amb diferents activitats i actuacions; l’oficina del Carter Real estarà oberta del 27 de desembre al 5 de gener al pati dels Scala; l’aula didàctica del Museu Valencià d’Etnologia obrirà la ‘Menuda biblioteca de Nadal’ i realitzarà el taller ‘L’aldea de Nadal’; i el teatre Escalante té programació especial. A això cal afegir que la Diputació comptarà amb estand en Expojove, del 26 de desembre al 4 de gener.