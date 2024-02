La Diputació de València exigix al govern la inclusió del soterrament de les vies d’Alfafar-Sedaví i Benetússer als pressupostos generals de l’Estat 2024.

La Diputació va aprovar ahir en sessió plenària una moció del grup popular dirigida a instar el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a contemplar esta actuació amb una partida pressupostària de 130 milions d’euros.

A l’agost de 2023 els ajuntaments d’Alfafar i Sedaví van firmar amb Adif un protocol perquè realitzara els estudis pertinents. Huit mesos després, l’alcalde d’Alfafar Ramón Adsuara lamenta no haver rebut notícia sobre estos informes.

El diputat provincial destaca els 40 anys de lluita de la Plataforma pel Soterrament de les Vies per millorar una infraestructura que soporta el pas de fins a 240 trens cada 24 hores, més de 1.500 cotxes i 4.000 persones diàries.

La moció, aprovada per unanimitat de tots els partits, també ha inclòs una esmena del grup Vox per a sol·licitar a ADIF una solució d’urgència per no haver d’esperar a que el soterrament siga una realitat.

D’altra banda, amb el no del PP, Ens Uneix i Vox i el suport de Compromís, s’ha rebutjat una esmena socialista que demanava que el soterrament de les vies de Renfe contemple un tram més ampli, des de Silla fins a València.

La Diputació s’ha mostrat a favor de la iniciativa però ha exposat que eixa actuació requerix una moció per separat, que ha animat a presentar en el pròxim plenari.