Diputació de València millora CV-415 a Turís per seguretat i sostenibilitat amb una inversió de més de 1.27 millions d’euros

Les actuacions que ha dut a terme l’àrea de Carreteres en la CV-415 han inclòs un augment de l’ample de la calçada, l’execució d’una nova rotonda, un carril ciclopeatonal i noves voreres

La Diputació de València completa les obres de millora de la CV-415 a l’accés de Turís, amb un pressupost de més d’1.270.000 euros i un termini d’execució de vuit mesos. L’objectiu principal de l’actuació, dirigida per la vicepresidenta segona Reme Mazzolari, és millorar la seguretat dels conductors, ciclistes i vianants.

Mazzolari destaca que es tracta d’una intervenció integral per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via, amb una aposta clara per una xarxa viària més humana i sostenible.

Els treballs inclouen la millora del traçat, l’ampliació de la calçada, la creació d’un carril ciclopeatonal i voreres, a més de la instal·lació d’enllumenat i noves barreres de seguretat. També s’ha construït una rotonda a una intersecció clau i nous accessos al polígon industrial per resoldre els embussos.

Així, l’àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació aconsegueix l’objectiu de millorar la seguretat viària i humanitzar els espais adjacents a la carretera, beneficiant directament els usuaris de la via.