La Diputació de València col·labora en el projecte ‘Recepta Cultura’, una iniciativa que promou la salut comunitària.

A través d’aquest programa, es realitzen visites grupals a diversos museus de la ciutat de València, incloent l’ETNO

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones majors que pateixen solitud o inactivitat física.

Aquestes visites, coordinades per professionals de la sanitat i el treball social. Busquen promoure la interacció social i el benestar emocional mitjançant l’aproximació a la cultura i les arts.

Tant el diputat Paco Teruel com la regidora d’Innovació de l’Ajuntament de València, Paula Llobet, destaquen la importància d’aquesta iniciativa per millorar el benestar i la salut de la comunitat.

Seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. Els objectius específics del projecte inclouen la reducció de la solitud no desitjada, la millora del benestar emocional i la promoció de l’accés a la cultura com a element beneficiós per a la salut.

El projecte, que compta amb la participació de diversos centres de salut de la ciutat, ha rebut una àmplia acollida.

Amb la visita d’un centenar de persones als museus participants durant l’últim trimestre de 2023. Una vegada completades les visites programades, es realitzarà una anàlisi del procés per part del Centre de Salut Pública de València. Amb l’objectiu de difondre les conclusions i els beneficis d’aquesta iniciativa a la comunitat.