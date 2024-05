La Diputació de València millorarà la seguretat de la carretera que unix Corbera i Polinyà de Xúquer

La institució provincial saca a licitació les obres del projecte actualitzat que millorarà el traçat i eixamplarà la plataforma de la CV-508 fins als 9,5 metres

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, destaca “el trànsit de vehicles agrícoles que té la via, per la qual cosa l’ampliació dels carrils tindrà un impacte immediat en la seguretat de tots els usuaris”

L’àrea de Carreteres que dirigix la vicepresidenta segona Reme Mazzolari ha actualitzat el projecte ‘Eixample de la carretera CV-508, Tram Corbera a Polinyà de Xúquer Az-370A’, amb un pressupost de licitació de 3,6 milions d’euros i un termini d’execució de 9 mesos.

Mazzolari explica que “es tracta d’una carretera que té un marcat caràcter agrícola, amb un elevat nombre d’accessos, corbes de radi reduït i interseccions amb escassa visibilitat, per la qual cosa era prioritari reprendre el projecte per a garantir la seguretat de les persones que transiten la zona”.

La diputada de Carreteres explica que “l’actualització del projecte ha permés modificar el traçat de la carretera perquè no afectara una sitja catalogada d’interés cultural industrial i mantindrà en servici una canonada propietat d’Aigües de Sueca”.

El projecte actualitzat contempla entre les seues actuacions l’ampliació de la plataforma de la carretera per a aconseguir una secció d’un ample total de 9,5 metres, amb dos carrils de tres metres cadascun, i dos vorals d’un metre, així com bermes de 0,75 metres d’amplària.

Una altra de les claus de l’actuació és la millora del drenatge, tant longitudinal com transversal. En este sentit, Reme Mazzolari explica que “es tracta d’una qüestió fonamental en totes les obres, però en esta de manera especial, ja que la carretera es troba en una plana d’inundació, per l’existència d’una xarxa de llits formats per séquies que combinen funcions de drenatge i de reg”.

L’actuació es completa amb la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, a més de l’abalisament i els sistemes de contenció.