La Diputació de València potenciarà la Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes del Consorci de Bombers

La Diputació de València reforçarà la Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes (UREC) del Consorci de Bombers

Així ho ha anunciat el president del Consorci i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, durant una trobada amb els membres d’aquesta unitat al Parc de Bombers de Chiva.

En concret, s’ha avançat en el projecte de creació d’un camp de maniobres i base logística per a la UREC a Chiva. Aquesta iniciativa permetrà disposar d’una infraestructura pròpia per al preparació i entrenament d’aquest equip especialitzat en catàstrofes. El projecte inclourà diversos escenaris de entrenament, com derrumbaments, espais confinats i situacions en diferents alçades.

Mascarell ha destacat el gran valor que aporta la UREC al Consorci, sent una unitat referent en el país amb un alt nivell de professionalitat. La UREC està destinada al rescat i desescombrament en situacions com derrumbaments en edificis. Havent participat en missions d’ajuda a Turquia i Líbia el passat 2023 després dels terratrèmols que van afectar a aquests països

A més, s’està treballant en la possibilitat de subscriure convenis amb ajuntaments perquè la UREC pugui realitzar pràctiques de desescombrament i apuntalaments. Així com col·laborar amb altres agències relacionades amb emergències per a la certificació com a grup USAR o INSARAG a mig termini.

Aquestes mesures demostren el compromís de la Diputació de València amb la seguretat i la preparació davant d’emergències, garantint recursos i formació adequats per al personal de la UREC i reforçant la capacitat de resposta en situacions crítiques.