La Diputació de València ha presentat aquest dimarts el Circuit de Curses Populars ‘Trofeu President’ 2024

Una edició especial que commemora 25 anys d’aquest esdeveniment pioner a nivell nacional.

El circuit, impulsat per l’àrea d’Esports dirigida per Pedro Cuesta, començarà el pròxim dissabte 18 de maig amb la Volta a Peu a Sedaví i s’estendrà fins al 16 de novembre. Amb la 10K la Vall de Segó al Camp de Morvedre.

Vicent Mompó, president de la Diputació de València, ha destacat la rellevància d’aquesta competició. Qualificant-la com un dels certàmens esportius més emblemàtics de la Comunitat Valenciana i d’Espanya. A més, ha ressaltat el caràcter integrador del circuit, que recorrerà la majoria de les comarques de la província.

Quant a les novetats d’aquesta edició, Pedro Cuesta, diputat de Turisme i Esports, ha anunciat iniciatives per premiar l’esforç dels corredors. Com experiències turístiques i sorteigs de dorsals per al Marató de València. El circuit està compost per un total de 12 proves, incloent-hi una 15K i una mitja marató. Comptarà amb un repartiment de 70 trofeus i 24.000 euros en premis en metàl·lic.

La inscripció per participar al circuit està disponible al lloc web de la diputació i els corredors han de registrar-se per a cada carrera a través del mateix portal. Amb 25 anys d’història i més de 85 municipis recorreguts. El Circuit de Curses Populars de la Diputació de València continua sent un referent en el món de l’atletisme nacional.