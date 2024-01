L’àrea de Carreteres que dirigix la vicepresidenta segona, Reme Mazzolari, reprén un estudi anterior per a adaptar-lo les necessitats i exigències mediambientals actuals La plataforma actual de la travessia presenta especials dificultats per a la circulació de vehicles pesants

La Diputació de València ha représ el projecte de la variant de Cotes, Càrcer i Alcàntera de Xúquer “per a donar resposta a la casuística actual d’esta via, especialment pel trànsit de vehicles pesats que provoca situacions d’inseguretat i perillositat per als usuaris a causa del traçat de la carretera” indica la responsable de l’àrea de Carreteres, Reme Mazzolari.

La també vicepresidenta segona de la institució provincial explica que “es tracta d’un projecte elaborat fa anys, però que necessitem revisar perquè la ciutadania puga circular en les millors condicions de seguretat” i incidix que “l’objectiu és donar l’impuls definitiu a esta infraestructura, i vulguem fer-ho amb totes les garanties”.

La futura variant servirà com a alternativa al tram de la CV-560 que discorre entre els quilòmetres 6,2 i 8,8. El traçat format per corbes a l’eixida del municipi de Càrcer, accessos directes dels carrers confrontants en tota la travessia i l’estretor del pont existent sobre el riu Sellent, amb 4,5 m d’ample, fa que s’impedisca l’encreuament simultani de vehicles de grans dimensions, i es provoquen situacions d’inseguretat i perillositat per als usuaris.

“Ara hem d’adaptar l’estudi d’este itinerari alternatiu a les noves exigències mediambientals i de seguretat”, defensa Mazzolari, qui esgrimix que “la solució ha de passar per incentivar la sostenibilitat, l’eficiència dels recursos, així com tindre en compte el risc d’inundació i el tipus d’usuaris”.

En este sentit, detalla la vicepresidenta segona, “s’elaboraran estudis específics que determinen la viabilitat de l’actuació tenint en compte estes premisses”. “Caldrà veure si estes exigències es poden acomodar al projecte bàsic original o si s’han d’estudiar altres alternatives”, explica Mazzolari.

L’impacte ambiental de l’actuació i la fórmula de drenatges per a minimitzar el risc d’inundabilitat seran dos de les claus que recollirà el nou estudi, l’elaboració del qual ha sigut ja licitada per la Diputació de València.