Diputació proporciona als ajuntaments afectats equipaments informàtics

La Diputació de València proporciona als ajuntaments afectats l’equipament informàtic necessari perquè puguen posar-se en marxa

La corporació provincial destina prop d’1 milió d’euros a la compra d’ordinadors, impressores, portàtils i escàners per a garantir que els ajuntaments damnificats tornen a prestar els seus servicis al més prompte possible

Des de l’àrea d’Administració Electrònica, que dirigix Juan Ramón Adsuara, s’ha contactat amb tots els municipis afectats per a conéixer l’abast dels danys patits en els seus equipaments informàtics

La Diputació de València ha fet un pas al capdavant per a garantir la reactivació dels servicis municipals després dels greus danys ocasionats per la DANA en nombrosos ajuntaments. D’esta manera, la corporació provincial s’està encarregant d’adquirir i distribuir els equips informàtics que necessita cada municipi, per a això es destinarà quasi 1 milió d’euros. Això inclou ordinadors de sobretaula, monitors, portàtils, impressores, escàners i SAIs (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda).

Per a dur a terme este procediment, l’àrea d’Administració Electrònica, que dirigix Juan Ramón Adsuara, ha contactat un a un amb tots els ajuntaments afectats per a conéixer l’abast concret dels danys patits en equipament de comunicacions, servidors, llocs de treball i altres elements informàtics, imprescindibles per a prestar els diferents servicis municipals als ciutadans.

“L’objectiu és garantir que tots els ajuntaments damnificats puguen tornar al més prompte possible a la normalitat, especialment en un moment crític com el que es troben immersos, atesos els veïns i empreses dels seus municipis per a ajudar-los en la tramitació de les ajudes del Govern, la Generalitat Valenciana i la pròpia Diputació. Disposar de sistemes informàtics plenament operatius és clau per a respondre amb eficàcia”, ha manifestat el president de la Diputació, Vicent Mompó.

Cal tindre en compte que, després del pas de la DANA, molts ajuntaments han estat durant dies paralitzats, sense posar en marxa els seus servicis bàsics d’atenció a la ciutadania i altres servicis per al funcionament quotidià de l’ajuntament. I és que s’han vist afectats els sistemes centrals informàtics, llocs de treball, sistemes d’impressió, comunicacions internes (xarxa local, punts de connexió, armaris de comunicacions) i externes (comunicació entre edificis) de nombrosos consistoris.

Per això, la Diputació de València, com a administració de caràcter supramunicipal encarregada de donar servici i assistència informàtica als ajuntaments, ha impulsat dos contractes d’emergència per a donar resposta a totes les necessitats expressades per un total de 41 municipis.

Contractes d’emergència i municipis

Per a cobrir estes necessitats, la Diputació ha impulsat dos contractes d’emergència. El primer, dotat amb 195.000 euros, va permetre actuar immediatament en els dies posteriors al desastre, entregant material bàsic a diversos ajuntaments.

Actualment, s’està tancant un segon contracte de 720.000 euros destinat a la compra de 450 ordinadors, 530 monitors, 160 portàtils, 68 escàners, 92 impressores i 52 SAI. Este material es distribuirà la setmana vinent entre els municipis afectats.

A més, la Diputació de Barcelona ha col·laborat amb una donació de 300.000 euros, que ha sigut destinada íntegrament a la compra d’equipament informàtic per a agilitzar la recuperació dels servicis municipals.

Els municipis de l’Horta Sud que han expressat les seues necessitats davant l’oferiment de la Diputació i que, per tant, rebran l’equipament sol·licitat són Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví i Torrent.

Els ajuntaments de la Ribera Baixa que han fet el propi són Albalat de la Ribera, Favara i Riola, mentres que de la Ribera Alta són Algemesí, Alginet, Carlet, Catadau, Guadassuar, l’Alcúdia, Montroi, Montserrat i Turís.

Per part seua, de la comarca de la Hoya de Buñol han demanat material informàtic les localitats d’Alborache, Buñol, Dos Aguas, Godelleta, Millares, Siete Aguas i Yátova. De la Serranía ho han fet Bugarra, Calles, Gestalgar, Pedralba i Sot de Chera. Finalment, Utiel és l’únic municipi de la Plana de Utiel-Requena que rebrà estos equips.

“Amb esta acció, la Diputació de València reforça el seu compromís com a administració supramunicipal, garantint l’operativitat dels ajuntaments i el servici a la ciutadania en un context especialment complicat”, sentència el president Vicent Mompó.