La Diputació de València ha donat a conéixer el seu cartell per al Dia Internacional de la Dona baix el lema ‘Paritat’

És de justícia’, la corporació provincial posa l’accent en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

La vicepresidenta primera i responsable d’Igualtat de la Diputació, Natàlia Enguix, considera imprescindible la paritat, sobretot en la representació pública.

El cartell representa a una jutgessa que dicta sentència. “La dona mira segura i, sabent tot el que s’ha fet i el que queda per fer, conclou que la paritat és de justícia”, com explica la il·lustradora d’Ame Soler.

Este és el primer treball per a una institució pública de l’artista d’Almussafes, coneguda com a Tres Voltes Rebel a les xarxes socials, on comparteix les seues il·lustracions.

El cartell s’enviarà als 266 municipis de la província perquè cada ajuntament puga adaptar-lo a les seues programacions.