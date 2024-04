Aquesta setmana, la Diputació de València ha anunciat el relleu de la 47a edició del seu Certamen de Bandes de Música, un esdeveniment de gran rellevància per al teixit cultural valencià

El Palau de la Música serà l’escenari d’aquesta celebració el proper cap de setmana del 27 i 28 d’abril, reafirmant-se com un referent indiscutible per a la música valenciana

El diputat responsable de bandes, Ricardo Gabaldón, ha subratllat la importància d’aquest concurs que promou la música local i valenciana en totes les seves categories.

El Certamen, que torna al Palau de la Música després de cinc anys, compta amb la participació de bandes de diferents municipis valencians, cada una aportant la seva visió i talent al panorama musical de la regió. A més, en aquesta edició es posa èmfasi en la promoció de composicions valencianes, donant-los un lloc destacat en el repertori interpretat per les bandes participants.

El concurs està dividit en quatre seccions, segons el nombre de músics de cada banda, i cada una interpretarà dues obres, una obligada i una de lliure elecció. El Certamen no només busca premiar la qualitat musical, sinó també reconèixer el treball de les bandes en la preservació i difusió de la cultura local.

Els premis d’aquest any inclouen reconeixements econòmics i també l’opció d’actuar fora de la província, fomentant així la projecció de les bandes guanyadores.En definitiva, aquest Certamen de Bandes de Música no només celebra la música, sinó que enalteix l’orgull i la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana a través dels seus sons i melodies. Un esdeveniment que, sense dubte, continuarà sent una fita destacada en el calendari cultural de la regió.