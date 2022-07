Deu ajuntaments de la Ribera Alta i set de la Ribera Baixa es repartiran estes ajudes per a pobles adherits a la Xarxa provincial

Amb esta línia se subvencionen projectes de formació en igualtat, prevenció i detecció de la violència de gènere, comunicació no sexista, visibilització de la dona i igualtat entre l’alumnat

La Ribera rebrà una mica més de 87.000 euros per a posar en marxa projectes de sensibilització i formació contra la violència de gènere, en el marc de les ajudes que anualment concedix l’àrea d’Igualtat de la Diputació de València als municipis adherits a la seua Xarxa de protecció contra la violència masclista. Per comarques, la Ribera Alta disposarà d’una mica més de 55.000 euros que es repartiran una desena d’ajuntaments, i a la Ribera Baixa li corresponen 32.000 euros per a set dels seus consistoris.

Les sol·licituds aprovades a la Ribera Alta han sigut les d’Alzira, L’Alcúdia, Algemesí, Carcaixent, Carlet, Llombai, Montserrat, Rafelguaraf, Real i Sellent; mentre que a la Ribera Baixa han sigut acceptats els projectes d’Almussafes, Corbera, Cullera, Favara, Polinyà del Xúquer, Riola i Sueca.

La Diputació ha aprovat la llista definitiva de subvencions d’enguany per a ajuntaments adherits a la seua Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, impulsada per l’àrea d’Igualtat de la corporació provincial. En total, 418.000 euros que es repartiran entre 92 municipis de les 15 comarques valencianes, i que oscil·len entre els 800 euros de la Font de la Figuera i els més d’11.000 que rebrà Alzira.

La millor resposta possible

La responsable de la delegació provincial d’Igualtat, Eli García, explica que estes ajudes “permeten als ajuntaments posar en marxa programes que incidixen en la prevenció i la formació per a fer front a la violència contra les dones, al mateix temps que reforcen l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa que proposa la Diputació amb la finalitat de donar la millor resposta possible contra la xacra masclista”.

Entre les sol·licituds admeses per l’equip d’expertes i el personal tècnic de l’àrea d’Igualtat destaquen els projectes formatius en matèria d’igualtat i de detecció de conductes violentes contra les dones; programes educatius de foment d’una comunicació basada en la visibilitat de la dona; tallers per a incentivar la igualtat entre l’alumnat de centres escolars; protocols i eines per al personal tècnic i polític contra la violència de gènere; i fins a una gimcana coeducativa que a Alaquàs han batejat com ‘Doy la chapa por la igualdad’.

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València es va crear al novembre de 2018 amb mig centenar de membres fundadors. En l’actualitat compta amb 144 municipis adherits, més de la mitat dels ajuntaments de la província.