La Diputació duplica les ajudes per a les associacions de dones

La Diputació de València duplicarà les ajudes per a les associacions de dones en matèria d’Igualtat.

Les subvencions passen de 80.000 a 180.000 euros i es pagaran fins a un 75% en el moment de la concessió.

Aquest dimarts el president, Vicent Mompó, i la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, han rebut a desenes de col·lectius que treballen per la Igualtat i contra la violència de gènere a les comarques valencianes per tal d’escoltar les seues propostes

Enguix ha assegurat que les associacions de dones arriben on no alcança l’administració pública i per això cal ajudar-les, escoltar-les i llevar-les barreres burocràtiques