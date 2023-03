Creu Roja presenta el projecte de sensibilització dels ODS en la comarca de la Ribera i Novaterra. El de Vivenda per a persones amb risc d’exclusió social, en el marc de la Cooperació Internacional de la Diputació de València.

La Diputada Mentxu Balaguer, ha presentat junt als representants de Creu Roja i Novaterra, dos projectes de sensibilització en el marc de l’ajuda internacional. Creu Roja, ha presentat el projecte: “Sensibilitzacio i diplomàcia humanitària sobre els Objectes de Desenvolupament Sostenible en la Ribera”.

D’altra banda, la Fundació Novaterra ha presentat el projecte “Pis Llançadora” que promou l’emancipació de les persones migrants a través d’un procés d’acompanyament integral. Que, d’una banda, ofereix orientació laboral i administrativa i, d’altra banda, facilita l’accés a un habitatge a través de lloguers socials adaptats a les seues possibilitats.

El projecte consisteix en una iniciativa innovadora de sostre i treball, en el qual s’ofereixen lloguers socials durant un determinat període de temps, alhora que s’ofereixen eines laborals i personals perquè la persona aconseguisca l’emancipació completa per a, una vegada isca del pis llançadora, siga autònoma econòmica i personalment com per a desenvolupar la seua vida per compte propi sense dependre d’agents externs (serveis socials i/o entitats).