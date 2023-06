Benifaió, Guadassuar, Alcàntera de Xúquer i Sumacàrcer a la Ribera Alta i Albalat de la Ribera i Llaurí a la Ribera Baixa eleven a 32 els municipis de les dos comarques que formen part de la plataforma provincial contra la violència masclista. Que suma 188 membres en total

Els ajuntaments de Benifaió, Guadassuar, Alcàntera de Xúquer i Sumacàrcer, a la Ribera Alta, i d’Albalat de la Ribera i Llaurí a la Ribera Baixa s’incorporen a la Xarxa contra la Violència de Gènere de la Diputacióó de València.

Amb estes adhesions, la Ribera Alta suma 23 municipis a la Xarxa i la Ribera Baixa altres nou. Al costat dels nous membres, ja formaven part de la Xarxa Turís, Real, Rafelguaraf, Llombai, Sellent, Benimodo, Alzira, Montserrat, Carlet, Algemesí, L’Alcúdia, Carcaixent, Alberic, Massalavés, Catadau, Montroi, Manuel, Senyera i La Pobla Llarga (Ribera Alta); i Almussafes, Cullera, Sueca, Favara, Corbera, Riola i Polinyà del Xúquer (Ribera Baixa).

Entrega de plaques als representants dels nous membres de la plataforma de treball conjunt

Després de la incorporació de 25 noves localitats a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere en l’última Assemblea General celebrada el passat 14 d’abril. La Diputació de València ha entregat este dijous les plaques als representants dels nous membres de la plataforma de treball conjunt.

Gràcies a les noves adhesions, la xarxa provincial encarregada de lluitar contra la xacra social suma ja 188 ajuntaments. La qual cosa suposa el 70% dels municipis que formen la província de València.

La diputada d’Igualtat, Eli García, ha sigut l’encarregada d’entregar les plaques que distingixen als nous membres. A l’acte han acudit també les diputades provincials Dolors Gimeno, Mentxu Balaguer i Carolina Mengual i el diputat Ramiro Rivera. A més d’una dotzena d’alcaldes i alcaldesses de les localitats recentment adherides a la xarxa.

Estos ajuntaments podran sol·licitar les subvencions per a projectes i campanyes de sensibilització

Estos ajuntaments podran sol·licitar les subvencions per a projectes i campanyes de sensibilització i prevenció de la violència masclista. Que oferix l’àrea d’Igualtat de la Diputació. Per a 2023, la convocatòria comptarà amb un total de 700.000 euros. La qual cosa suposa un increment de 100.000 euros respecte a la del passat any.

Així, des de 2018 es venen concedint ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva per als diferents projectes i campanyes relacionats amb la prevenció, detecció i lluita contra la violència de gènere, incloent-hi accions en matèria de coeducació. Així com actuacions dirigides a l’erradicació de la prostitució. Enguany com a novetat s’inclouen les mesures del Pla Estratègic de la Dona en el Sstema Rural Valencià.