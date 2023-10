La vicepresidenta primera, Natalia Enguix, i la diputada de Benestar Social, Imma González, es reunixen amb el president de l’associació per a la defensa i integració del malalt mental, Vicent Sanchis, i el gerent Jaume Ferrándiz

L’entitat sense ànim de lucre atén en l’actualitat a 120 persones a la Vall d’Albaida i alguns municipis de la Costera, i pretén incrementar el servei reduint la llista d’espera

La Diputació de València mantindrà la seua col·laboració amb l’Associació per a la defensa i integració del malalt mental (ADIEM). Que actualment para atenció a més d’un centenar de persones a la Vall d’Albaida i municipis de la Costera. Que pretén ampliar el servei i reduir la llista d’espera atenent nous usuaris. Així ho avancen la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, i la diputada de Benestar i Inclusió Social, Imma González. Després de la reunió mantinguda amb el president d’ADIEM, Vicent Sanchis, i el gerent Jaume Ferrándiz.

La vicepresidenta primera, Natalia Enguix, ha destacat la intenció de la Diputació de “mantindre les subvencions a estos col·lectius. Que exercixen un paper fonamental en el teixit social”. En este sentit, “hem escoltat les necessitats d’ADIEM a les comarques centrals i les propostes que ens han fet per a tractar de millorar el servei i arribar a més usuaris”.

Estes propostes, en paraules del president d’ADIEM, Vicent Sanchis, “se centren principalment en actualitzar les ajudes que venim rebent de la Diputació tant en matèria de transport com en el programa SAI d’acompanyament integral a persones amb malaltia mental, així com xicotetes millores d’equipament en les instal·lacions d’ADIEM a Ontinyent”.

Les responsables provincials han pres nota de les propostes realitzades per ADIEM i han posat en valor el treball que realitza l’associació en desenes de municipis valencians.

La diputada de Benestar, Imma González, ha qualificat la trobada de “molt fructífera” i ha avançat que “ara es tracta d’estudiar la possibilitat d’ampliar la nostra col·laboració amb l’entitat i contribuir a millorar este servei perquè arribe a més persones”.

La Diputació porta anys ajudant amb aportacions econòmiques i un vehicle per a poder traslladar als usuaris des dels diferents municipis fins a les instal·lacions d’Ontinyent.

Per part seua, els representants d’ADIEM s’han mostrat “molt satisfets amb l’atenció rebuda per part de la Diputació, i confiats que eixa relació que mantenim des de fa quasi set anys es continuarà enfortint i traduint en millores per a les persones amb malaltia mental a les quals atenem”.