La Diputació estudiarà ajudar a AVA en l’adequació de la finca Sinyent de Polinyà com a centre d’estudis agrícoles

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, es reunix amb el secretari general d’AVA-ASAJA, Juan Salvador Torres, per a conéixer el projecte de rehabilitació de l’edifici del segle XV situat a la Ribera Baixa

El pla director ha permés executar una primera fase amb la instal·lació d’una nova coberta. El següent pas és convertir l’edificació del gòtic civil en espai d’estudis, museu de cultiu i oficines per als tècnics

La Diputació de València torna a demostrar la seua implicació amb els agricultors valencians, en una setmana en la qual el president, Vicent Mompó, i la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, han mantingut diferents reunions amb els responsables d’AVA-ASAJA per a ajudar a trobar solucions als problemes del camp, cas de la millora de camins rurals, els robatoris, el control dels javalís i la formació en matèria agrària.

En este últim àmbit, el formatiu, es va centrar la trobada entre la vicepresidenta Enguix i el secretari general d’AVA, Juan Salvador Torres, qui va acudir a la Diputació acompanyat per José Sánchez, del departament d’Innovació de l’ens agrari, i Ignacio Matoses, arquitecte redactor del projecte de rehabilitació de la finca Sinyent, edifici del segle XV localitzat a Polinyà del Xúquer, per al qual AVA planteja nous usos educatius i culturals.

L’organització agrària sol·licita l’ajuda de la Diputació per a continuar executant el pla director del projecte, la primera fase del qual va quedar completada amb la instal·lació d’una nova coberta i la reforma d’una porta gran de l’ala est. “Estudiarem les vies possibles de col·laboració amb AVA en un projecte que és doblement interessant, ja que es tracta de conservar un edifici emblemàtic i de gran valor patrimonial, que a més volen usar per a la transferència tecnològica i com a centre d’estudis agrícoles”, explica Enguix.

En opinió de la vicepresidenta, “este tipus d’actuacions són molt necessàries per a mantindre en el millor estat el nostre patrimoni, però és que a més, en el cas d’esta finca del segle XV, està integrada en el paisatge, envoltada d’hectàrees de cultius i en un entorn agrícola que és de gran importància per al territori”. Per tot això, “la Diputació analitzarà junt amb els tècnics la viabilitat d’ajudar en eixe procés de rehabilitació que està ja en marxa”, ha assenyalat Natàlia Enguix.

L’edificació, en la qual la Diputació va invertir fa anys uns 100.000 euros en la instal·lació d’una antiga coberta metàl·lica, pretén ser usada “per a transferència de tecnologia, com a museu etnològic de cultiu, per a oficines i com a espai d’estudis agrícoles, visites escolars i de realització de tesi per part d’estudiants universitaris”, explica el secretari general d’AVA, Juan Salvador Torres.

Pla director

La casa del Lloch de Sinyent compta en l’actualitat amb un pla director, que és la ferramenta més adequada per a la gestió del procés de conservació dels importants valors patrimonials i culturals que atresora este conjunt arquitectònic de diferents èpoques. El document es redacta després de l’estudi exhaustiu del monument o conjunt en tots els seus vessants: històrica, social, material, constructiva, paisatgística i funcional.

L’edificació té el seu origen en el segle XIII i és un dels monuments de major valor i singularitat de la Ribera. Per moments, el conjunt va córrer perill de desaparició en descurar-se la seua conservació, una situació corregida amb el pla director. L’immoble es troba immers en un procés de recuperació a través de les diferents intervencions dutes a terme en els últims anys.