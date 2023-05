La VIII edició del premi recau en este metge de família, impulsor de la Sociedad Española de Medicina Rural. Que va exercir durant més de 45 anys en els municipis de Pedralba, Bèlgida, Fortaleny i Carcaixent

El guardó, que es va entregar en un acte celebrat en el Saló de Plens de la corporació provincial. Reivindica la figura del metge rural, indispensable per a garantir un sistema sanitari accessible i de qualitat per a tots

La Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) ha entregat el seu VIII Premi a la Millor Trajectòria Professional de Metge Rural al doctor José María Catalá Ángel. Qui ha exercit com a metge en àrees rurals de la província durant més de 45 anys. A més de ser un dels impulsors de la Sociedad Española de Medicina Rural (SEMER), que posteriorment va presidir. La Diputació de València ha col·laborat un any més per a fer possible este reconeixement. Que posa en valor el treball dels metges que desenvolupen la seua labor en municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

L’acte, celebrat en el Saló de Plens de la Diputació. Va estar presidit pel president de la Diputació, Toni Gaspar. Va comptar amb les intervencions de la presidenta del Col·legi de Metges de València, la doctora Mercedes Hurtado. El conseller de Sanitat, el doctor Miguel Mínguez. La diputada provincial de Benestar Social, Pilar Sarrión; i el secretari de la Fundació del ICOMV, el doctor Francisco Fornés.

“Estic molt orgullós de ser mèdic rural”.

Durant la seua intervenció, el doctor José María Catalá Ángel va agrair a la Fundación del ICOMV i a la Diputació de València el premi rebut. “És un reconeixement molt important pel qual estic molt agraït”, va assenyalar. “Estic molt orgullós de ser mèdic rural”. Va proclamar el doctor Catalá, que va defensar que la Medicina rural és la Medicina més humana que existix.

Per part seua, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, va destacar que este premi “s’ha d’entregar ací. En el cor dels pobles valencians. Perquè és a ells als qui servixen cada dia els metges rurals”. Gaspar va concloure la seua intervenció agraint al doctor Catalá per “tot el treball que ha fet pels pobles valencians”.

Trajectòria professional

El doctor José María Catalá ha exercit la major part de la seua trajectòria professional com a metge en el municipi de Carcaixent. Encara que també ha treballat en altres poblacions com Pedralba, Bèlgida i Fortaleny. A més del seu treball com a metge de família, la carrera de Catalá està marcada per ser un dels impulsors de la Sociedad Española de Medicina Rural (SEMER). En la dècada dels anys seixanta.

Dins d’este organisme va cobrar especial importància l’edició d’una revista mensual. Gràcies a la qual tots els socis estaven degudament informats del que esdevenia en el sector. Posteriorment, en 1982, José María Catalá va ser elegit president de SEMER, càrrec en el qual va romandre durant 10 anys.