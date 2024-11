La Diputació inicia a Picanya l’extracció de fang i residus de 660 garatges per a evitar problemes de salut

Els treballs s’estendran a altres nou municipis de l’Horta Sud greument afectats per la Dana i a Algemesí, a la Ribera Alta. L’ens provincial ha invertit 6,8 milions d’euros en el contracte d’emergències

El president Mompó destaca “la resposta immediata que continuarem donant als ajuntaments i a les persones afectades, en temes com l’aigua, les carreteres, la retirada de fang i en tot el que puguem ajudar”

La Diputació de València ha iniciat este dimarts els treballs per a l’extracció de fang i residus en 661 garatges i soterranis, tant públics com privats, que es troben en situació d’emergència sanitària. L’actuació es durà a terme mitjançant un contracte d’emergències firmat per l’ens provincial amb diferents empreses especialitzades en este tipus de neteja, que puga “garantir la salubritat dels espais que han quedat inutilitzables a causa del fang i evitar problemes de salut”, explica el president, Vicent Mompó.

Després de la trobada celebrada divendres passat en seu provincial amb 60 alcaldes i regidors dels municipis afectats, el president Mompó destaca que la Diputació “està demostrant per què és la institució més pròxima als pobles i a les seues veïnes i veïns. Reunim els responsables locals per a posar-los al dia de totes les accions que les diferents administracions estan portant a terme amb vista a la reconstrucció, i sobretot per a continuar escoltant les seues necessitats, com hem fet des del dia en què va començar este malson”.

“De la reunió eixirem amb dos prioritats en les quals van coincidir els afectats: l’extracció del fang, a la qual ja hem donat resposta malgrat no tindre competències; i la retirada de vehicles sinistrats dels carrers, un altre tema complex que han de resoldre de manera definitiva altres administracions, però en el qual estem col·laborant amb l’habilitació de campes allunyades dels nuclis urbans”, assenyala el mateix Mompó, que este dilluns va arrancar la setmana en el Lloc de Comandament Avançat de Paiporta, en la reunió mantinguda amb l’UME i les empreses contractades per a realitzar la neteja de garatges i soterranis.

Onze municipis per a començar

Els treballs els ha iniciats a Picanya l’empresa FCC i s’estendran a Aldaia, Paiporta i Massanassa (FACSA); Alfafar i Llocnou de la Corona (VILOR); Benetússer i Sedaví (BECSA); Albal (Romefer); i Catarroja (Dragados/FCC), tots ells de l’Horta Sud; i Algemesí (Guerola) a la Ribera Alta. “El termini d’execució no es podrà avaluar fins que avancen els treballs i els operaris vagen comprovant el grau d’afectació de cadascun dels 661 garatges i soterranis inclosos en este primer llistat d’emergència, que s’ha completat segons el grau de salubritat de cada emplaçament”, apunta el president, qui lamenta l’actuació d’algunes asseguradores que “no estan responent a les crides dels veïns afectats, en un moment de gran dificultat en el qual haurien de fer front a les seues responsabilitats i contribuir al fet que la solució arribe de la manera més àgil possible”.

Les tasques, amb equips de 30 persones per demarcació, consistiran en l’extracció d’aigua estancada (si escau); la reparació de baixants d’aigües residuals d’origen domèstic que presenten trencaments o fugides evidents; la retirada del fang amb els mitjans que es precisen en cada cas; la identificació i retirada dels vehicles, si es disposa dels permisos oportuns; l’extracció de tot tipus de residus que es troben en l’emplaçament, inclosos trasters i buits d’ascensor; i la neteja i desinfecció de l’emplaçament.

Estos set milions d’euros són part del romanent que la Diputació ha destinat de manera extraordinària a resposta immediata després del pas de la Dana que ha devastat desenes de municipis. Esta quantitat se suma als 25 milions amb els quals l’àrea de Carreteres ha iniciat la reconstrucció de la xarxa viària provincial; els 20 milions d’euros que el Consorci Provincial de Bombers invertirà en reparar els parcs i l’instrumental danyat; els 15 milions d’un fons incondicionat que els ajuntaments afectats podran destinar a despesa corrent; i altres ajudes per a infraestructures hídriques, material informàtic i vehicles municipals.