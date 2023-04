L’actuació de millora de la seguretat viària projectada per l’àrea d’Infraestructures en este tram de tres quilòmetres compta amb un pressupost de 2,1 milions i un termini d’execució de huit mesos

A més del transport escolar provinent de Favara, Llaurí i Corbera en direcció a l’Institut d’Albalat de la Ribera. La carretera és utilitzada per vehicles pesants de les pedreres de l’entorn de Llaurí

La Diputació de València té previst iniciar a l’estiu les obres de millora de la seguretat viària en la CV-508. Concretament en un tram d’una mica més de tres quilòmetres entre les localitats de Corbera i Polinyà del Xúquer. A la comarca de la Ribera Baixa. El projecte de l’àrea d’Infraestructures compta amb un pressupost de 2.152.000 euros i un termini d’execució estimat de huit mesos

Ampliar la plataforma de la via i millorar el seu traçat

El diputat d’Infraestructures, Rafa García, explica que l’actuació projectada “consistix en ampliar la plataforma de la via i millorar el seu traçat. En un tram en el qual són habituals els desplaçaments de transport escolar entre Favara, Llaurí i Corbera i l’Institut d’Albalat. També el trànsit de camions provinents de les pedreres de l’entorn de Llaurí, la qual cosa fa convenient millorar la seguretat de la carretera”.

La CV-508 presenta igualment un marcat ús agrícola, i en el tram comprés entre els punts quilomètrics 0,4 i 3,6 té un elevat nombre d’accessos. Corbes de radi reduït i interseccions amb escassa visibilitat com les del Camí de les Bases i el de Riola. La qual cosa ha portat a registrar una accidentabilitat significativa malgrat no ser una via amb gran intensitat de trànsit.

L’actuació projectada en el tram entre Corbera i Polinyà del Xúquer de la CV-508 tindrà en compte tant les millores en la xarxa de proveïment d’aigua potable que transcorre en paral·lel a la calçada com en els sistemes de drenatge. Una vegada finalitzats els treballs, l’última fase consistirà en la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, amb l’abalisament i els sistemes de contenció adequats.

El responsable provincial de Carreteres, Rafa García, acompanyat pels tècnics de l’àrea, ha presentat els detalls de la intervenció a l’alcaldessa de Llaurí, Ana María González, i els alcaldes de Corbera, Vicent Marrades, i Polinyà del Xùquer, Óscar Navarro. Les veïnes i els veïns d’estos municipis són els principals usuaris d’un tram en el qual es venia demandant una millora de la seguretat viària.