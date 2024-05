La Diputació de València incrementa de huit a deu milions d’euros el pressupost per a les mancomunitats en el marc del Pla Obert d’Inversions.

La partida global del Pla Obert supera en 60 milions la dotació dels plans d’inversions de l’anterior legislatura

Així ho ha fet saber la vicepresidenta primera i responsable de Cooperació, Natàlia Enguixa, a tots els presidents , presidentes i personal tècnic de les 24 mancomunitats valencianes. En una reunió en el Saló de Reines de la seu central de la Diputació. On ha explicat les novetats del Pla Obert i enaltit el seu paper en la comarcalització de la província.

La partida global del Pla Obert supera en 60 milions la dotació dels plans d’inversions de l’anterior legislatura. La qual cosa incrementa l’assignació econòmica en totes les comarques.

Malgrat això, la vicepresidenta Natàlia Enguix, en coincidència amb els eixos de la gestió del govern que dirigix Vicent Mompó. Ha insistit que el més destacable del pla “és la seua flexibilitat. Les facilitats que tindran els ajuntaments per a presentar els seus projectes fins a juny de 2027. L’acostament dels tècnics de la Diputació als municipis per a ajudar-los en els procediments. Tant a través del servici de Cooperació com de les oficines comarcals que estem posant en marxa”.

En un acte on el protagonisme ha sigut de les mancomunitats, Enguix ha posat en valor el treball que realitzen en la vertebració del territori i ha destacat la seua labor en la tasca de comarcalització que està duent a terme el govern provincial. “Per a aconseguir pobles i ciutats cada vegada més europees, on són importants l’aigua, les zones verdes i esportives i les inversions amb perspectiva de gènere, és fonamental comptar amb estes agrupacions