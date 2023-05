El projecte de dur la CV-510 que travessa Favara a les afores de la localitat. Ha quedat paralitzat després de que l’ajuntament haja rebutjat dues propostes alternatives per por a que la mesura temporal s’assempte com a permanent.

La CV-510 es una via comarcal clau per a la comarca però conté un perill d’atropellaments elevats a l’interior de Favara. Raó per la qual es du negociant des de fa dècades amb la Diputació de València. Propietària d’aquesta via, per a aconseguir que es construïsca una variant fora del nucli urbà. La Diputació va assenyalar que aquest és un projecte poc viable econòmicament i que no es contempla a mitjà termini. Ja que des que es va posar en funcionament l’A-38 i es va alliberar l’AP-7 el volum de trànsit per la CV-510 i la N-332, que també travessa el municipi, s’ha reduït de manera considerable.