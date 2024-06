La Diputació de València ha posat a exposició pública el projecte per a condicionar la travessia del polígon de la carretera d’Albalat.

El projecte que està valorat en 9.161.905 euros té com a objectiu condicionar el tram d’un quilòmetre i mig entre la rotonda que dona accés a l’avinguda dels Drets Humans, que connecta la carretera d’Albalat amb l’hospital de la Ribera i l’ultima rotonda del tram urbà en direcció a Albalat.

El projecte que s’exposa ara pretén condicionar este tram de carretera per a dotar-lo de més seguretat viària i també per a millorar el drenatge per a rebaixar la inundabilitat.

Este tram de carretera actualment no disposa de cap vorera o via per vianants, a més com travessa del polígon, compta amb molts accessos directes a les empreses de la zona i als carrers del polígon, cosa que fa la zona especialment perillosa per a entrar o eixir a les naus industrials.

Segons les dades de la Diputació, este tram de carretera suporta el pas de 9783 vehicles diaris, amb un percentatge pròxim al 3% de vehicles pesants. D’altra banda, la seua situació paral·lela al barranc de la Murta fa que siga molt inundable amb les fortes pluges.

El projecte que s’exposa ara contempla la millora de la calçada de dos carrils i mitjana per a millorar la seguretat viària en este tram, fer voreres per a vianants als dos costat de la carretera, per a millorar la seguretat dels vianants i la millora del drenatge per a evitar que l’aigua s’acumule, i afegir un carril bici.

El regidor d’urbanisme, Andrés Gomis, explica que “aquest projecte de la Diputació suposarà una millora molt important en la seguretat viària, en la mobilitat sostenible i en la pacificació i d’aquest tram. Amb l’adequació de la travessia, junt amb el PAI per a la urbanització del polígon de Carretera d’Albalat que estem tramitant, avançarem en la resolució d’un problema històric i en la millora i modernització d’aquesta àrea tan rellevant per a la mobilitat i per a la indústria de la ciutat.”

El projecte estarà durant vint dies en exposició pública en este enllaç, període durant el qual es poc consultar i presentar reclamacions.

https://www.dival.es/carreteras/content/projectes-en-informacio-publica