La II Copa President de la Diputació de València de raspall femení comença hui divendres 13 de gener. A Sueca i es desenvoluparà fins al 26 de febrer, amb la disputa de la final a Alzira

El president de la corporació provincial, Toni Gaspar, ha ressaltat que:“és un torneig molt especial perquè suposa la culminació de l’esforç per a visibilitzar la pilota femenina”

El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit este dijous la presentació de la II Copa President de la Diputació de València de raspall femení. Que es disputarà entre el 13 de gener i el 26 de febrer. En la qual es reuniran les millors jugadores professionals que s’enfrontaran entre si en un total de tretze partides.

Culminació de l’esforç realitzat durant els últims anys per impulsar la pilota femenina

Després de la fita històrica que va suposar la celebració de la primera edició en 2022, la pilota femenina continua avançant així en la seua professionalització dins de l’esport autòcton per excel·lència. “Este torneig té una gran rellevància perquè, després de l’èxit de la primera edició, significa la culminació de l’esforç realitzat durant els últims anys per impulsar la pilota femenina. No és més ni menys important que altres copes, però sí que és especial”, ha afirmat el president de la Diputació, Toni Gaspar.

Per part seua, la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Serrano, ha subratllat “el suport fonamental d’una institució pública com la Diputació per a reforçar no sols la pilota femenina, sinó l’esport femení en general. Agraïm aquesta aposta clara per la igualtat en el món de la pilota”.

El torneig

Este divendres 13 de gener tindran lloc les dues primeres partides de la copa en el trinquet de Sueca. Al llarg de la competició es disputaran un total de tretze partides en els trinquets de Sueca, Bellreguard, Piles, Càrcer i El Genovés. El cap de setmana del 25 i 26 de febrer se celebrarà la fase final del torneig en el trinquet d’Alzira.

En esta edició participaran tres trios, formats per Ana, Miriam i Julia; Irene, Anabel i Marina; i Aida, Natalia i Fani; i la parella composta per Amparo i Victoria. Cal recordar que en l’edició de l’any passat va guanyar el trio format per Aida, Amparo i Fani.

Precisament la vigent campiona Amparo ha vaticinat “un torneig molt igualat, igual que l’any passat, en el qual el públic podrà gaudir d’un gran espectacle”. Així mateix, la jugadora Anabel ha recalcat “el ben equilibrats que estan fets els equips, la qual cosa assegura una màxima competitivitat”.