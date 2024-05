El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit la presentació de la nova imatge de la Tomatina de Bunyol per a la seua 77ª edició,

Tindrà lloc el 28 d’agost al centre de la localitat

En un acte que ha comptat amb la presència del president de la corporació provincial, Vicent Mompó, l’alcaldessa de Bunyol, Virginia Sanz, i el regidor de Festes del municipi, Sergio Galarza, s’ha donat a conéixer la imatge del 2024, que continua basant-se en la mascota Tico com a eix central.

D’altra banda, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subratllat la importància de la Tomatina per a la província, una festa que traspassa fronteres i que enguany, a través de València Turisme, es divulga per tots els racons de la província.

Mompó també s’ha compromés a assistir enguany com a participant per a gaudir en primera persona i des de dins, segons les seues paraules, “de la festa més divertida d’Espanya”.