El teatre de la Diputació de València dissenya una programació amb 40 propostes que combina el talent valencià, estatal i internacional, amb diferents escenaris i dirigides a tots els públics

La diputada responsable de Teatres, Rocío Gil, ha destacat la “il·lusió” d’una temporada amb més de 200 funcions i gira per diferents comarques, amb l’estrena de quatre noves produccions valencianes

La Diputació de València ha presentat este dimarts la programació de l’Escalante per a la temporada 23-24 amb propostes teatrals en els seus diferents llenguatges.

Dansa, mim, instal·lacions escèniques i circ conviden al públic infantil, juvenil i adult a créixer amb el projecte teatral de la institució provincial.

Que es podrà disfrutar en el Teatre Principal, Ribes Espai Cultural, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, la Beneficència i el Palau de les Arts.

La 38a temporada del teatre de la Diputació de València ha sigut presentada per la diputada provincial de Teatres, Rocío Gil, al costat de la directora i coordinadora artística, Marylène Albentosa, que han convidat a les famílies i a la comunitat educativa a reflexionar, imaginar i créixer amb Escalante, l’únic teatre públic dirigit a la infància i la joventut de tota España. “Presentem una temporada carregada d’il·lusió, amb més de 200 funcions que es dirigixen tant a la primera infància com al públic jove i adult. Tot això amb un clar objectiu: continuar acostant les arts escèniques a totes les valencianes i valencians”, ha valorat Gil.

Per part seua, la directora i coordinadora artística, Marylène Albentosa, ha explicat que “enguany Escalante compta amb més espectacles, més presència de companyies internacionals i més obres dirigides a la primera infància, amb una clara aposta per les produccions pròpies amb companyies valencianes”.

L’Escalante pujarà a l’escenari a 41 companyies, més de la mitat d’elles valencianes -22-, altres 14 provenen de diferents punts de la geografia espanyola i cinc internacionals amb propostes de gran i xicotet format. Entre elles, les produccions pròpies que s’estrenen enguany: ‘Peter&Pan’, amb LaMaR; ‘L’home que cremava pedres’, amb la companyia de Tian Gombau; ‘Boira’, amb MaQuinant Teatre; ‘Princeses, cavallers i dracs’, amb Bramant Teatre; y la reposició de ‘Xafar la gespa’, al costat de la Negra; i ‘La màquina de Rube Goldberg’, junt amb Nacho Diago Producciones en la Luna, en gira.

Més de 40 propostes per a créixer amb Escalante

El teatre de la Diputació de València torna a alçar el teló amb més de 40 espectacles que s’unixen a la presència en altres festivals perquè tots els públics puguen créixer amb Escalante, que generació a generació seguix al costat de la infància i la joventut, però també del públic adult. L’Escalante reforça la proposta d’obres dirigides a la primera infància (de 0 a 5 anys) i proposa per als pròxims mesos ‘Univers’, de la companyia Engruna Teatre; ‘La barca’, de La Larväria; i ‘Sotabosc, la vida sota els arbres’, de Inspira Teatre. A més, el cicle ‘Menut Teatre’ inclourà ‘Miedo come todo… Sueños al vuelo’, de la companyia mexicana Flores Teatro Danza; ‘Crassh Babies 2.0’, de la portuguesa We Tum Tum; i ‘Textures’, de La curiosa.

Per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys, el teatre posarà en escena ‘Peter&Pan’, de LaMaR i Escalante; ‘Xafar la gespa’, de La Negra i Escalante; ‘El món està trencat però es pot caminar’, d’Albena Teatre, Tantakka Teatroa i Contraproduccions; ‘Full House’, d’Eléctrico 28; ‘Cucú’, de Bambalina Teatre Practicable; ‘L’home que cremava pedres’, de la companyia de Tian Gombau i Escalante; ‘Lù’, de Maduixa; ‘Merrick. El musical’, de L’últim toc teatre; ‘De tu a tu’, del Col·lectiu Mur; ‘An-Ki’, d’Ortiga; ‘Los Pfeiffer’, de La Troupe Malabó; ‘Cube’, de JM Gestión Teatral; ‘Entrañas’, d’El Patio Teatro; ‘Boira’, de MaQuinant Teatre i Escalante; ‘Imperfect’, de la Companyia de Comediants La Baldufa; i ‘POI’, de d’Es Tro.

Dins del cicle ‘Nadal a l’Escalante’, dirigit també a l’alumnat de Primària i les seues famílies, es podrà disfrutar de ‘N’importe quoi’, de Leandre Clown, i ‘Ambulant’, de La Fam Produccions. El públic juvenil també trobarà obres com ‘After·Sun’, de la companyia Triangle Teatre; ‘Don Ramón María del Valle-Inclán’, de Bravo Teatro; ‘La posibilidad de la ternura’, de Teatro La Re-Sentida de Chile; ‘Bruno, el musical que ho va canviar tot’, d’Off Artes Escénicas; ‘Hamlet, una versión recontra libre’, de la companyia xilena Teatro La Plaza; ‘Los que comen tierra’, de La Zafirina; ‘La plaça del Diamant’, del Teatre Nacional de Catalunya; ‘La dona més lletja del món’, de La Penúltima Teatre i Dacsa Produccions; ‘Moby Dick’, de la companyia francesa i noruega Plexus Polaire; i ‘Cavallers, princeses i dracs’, d’Escalante i Bramant Teatre.

Finalment, el públic adult podrà reflexionar de manera col·lectiva amb el cicle ‘Teatre de la *Memòria’, que en esta edició posarà en escena ‘Perpetuum Mobile’, de Merce Tienda; ‘Plany en la mort d’Enric Ribera’, de Carme Teatre; i ‘El verdugo’, d’Espejo Negro.

Gira Escalante

Quant a la Gira Escalante, enguany ‘La màquina de Rube Goldberg’, la primera producció d’il·lusionisme d’Escalante al costat de Nacho Diago Producciones en la Luna, farà parada a Albaida, Canals, Sueca, Ontinyent, Burjassot, Puçol i Paterna. Com a novetat, altres obres de xicotet format que recorreran municipis valencians també amb Escalante són ‘Boreal’ i ‘Plàstic’, de La família política; i ‘Baktana’ de Lazuz.

Les reserves escolars ja estan obertes i les entrades per a tots els espectacles ja poden adquirir-se en www.escalantecentreteatral.servientradas.com i en taquilla abans de cada representació. A més, l’Escola Escalante manté oberta la matrícula per als seus cursos de teatre dirigits a tots els col·lectius i pròximament anunciarà els cursos i seminaris de l’Escola Permanent per a Professionals de les Arts Escèniques.