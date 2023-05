‘La Mare de Déu i els pobles’ és el títol de la proposta folklòrica del grup de balls populars Les Folies de Carcaixent. Que es representarà el dissabte 6 de maig (22.00 hores) a la Plaça de la Verge

La Unió Musical del Centre Històric de València, la Colla de Campaners de la Catedral, l’Arquebisbat i els clavaris de la Mare de Déu. Col·laboraran en un gran espectacle de música i dansa tradicional

La Diputació de València s’unirà el pròxim cap de setmana als actes de celebració del centenari de la Coronació de la Verge dels Desemparats. Amb un gran espectacle de música i balls tradicionals.

Les Folies de Carcaixent, amb la col·laboració de la Unió Musical del Centre Històric de València. Ha organitzat la vetlada que acollirà dissabte que ve dia 6, a les 22 hores, la Plaça de la Verge. Amb el títol ‘El Retaule, la Mare de Déu i els pobles’.

Sota la direcció artística i coreogràfica de Francesc Xavier Rausell, l’espectacle amb el qual la Diputació se suma al centenari de la Coronació. Tindrà una duració aproximada de 90 minuts i inclou els diferents elements del folklore valencià. Des de la música de la rondalla i les danses tradicionals fins a l’Himne de la Coronació, amb ‘cabuts’, tabal i dolçaina. Vol de campanes des del Micalet i focs artificials.

‘El Retaule’

‘El Retaule’ programat per a la nit del dissabte en la Plaça de la Verge, amb accés lliure, es dividix en tres actes que, amb el teló de fons de la Catedral. Representaran les diferents formes de la tradició valenciana: la popular, la ritual i l’escolaritzada. El primer dels actes exaltarà la figura del poble i les seues gents; el segon recrearà la vespra de la festa amb danses rituals en un context urbà; i l’últim homenatjarà la corona de la Verge dels Desemparats com a símbol identitari de la ciutat i el poble valencià.

Projecte i col·laboradors

Les Folies de Carcaixent proposa una idea original d’espectacle folklòric que té el seu origen en el ‘Salve! Retaule marià’ de Víctor Espinós representat en el Teatre Principal de València al maig de 1923. Amb motiu de la Coronació Canònica de la Mare de Déu. Elevat a la categoria d’esdeveniment cultural de la mà de la Diputació, l’espectacle de Les Folies viatja a la València que es vist de gala. Igual que bona part dels seus pobles, per a celebrar l’exaltació d’un dels seus símbols.

Espectacle cultural immersiu pensat per a tots els públics

Aquelles batalles de flors, balls, danses, desfilades al·legòriques, carrosses, misses, ‘retretes’ militars i processons de fa cent anys. Es funden un segle després en un espectacle cultural immersiu pensat per a tots els públics. Una vintena de parelles mixtes de ball, música de corda, vent i percussió, així com veus en directe, escenificaran este retaule al·legòric interactiu que culminarà amb una pluja de pètals, toc de campanes i palmeres en el cel.

Entre els col·laboradors del projecte impulsat per la Diputació, a través de València Turisme, i ideat per Les Folies de Carcaixent, destaquen l’Arquebisbat de València, la Catedral, la Basílica i els clavaris de la Mare de Déu, la colla de Campaners de la Catedral, la Unió Musical del Centre Històric de València i la casa vestidor del Tribunal de les Aigües.