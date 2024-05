A través de l’etiqueta òptica s’oferix informació en els diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, com ara la llengua de signes o la ‘lectura fàcil’

S’inclouen dades pràctiques sobre les diferents convocatòries de la festivitat d’enguany, com la ubicació de l’espai delimitat per a persones amb mobilitat reduïda

La ferramenta s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’entitat Plena Inclusió CV, l’associació FESORD Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, la Fundació Mira’m i l’Associació Amics del Corpus de València

També s’inclou un enllaç directe per SMS amb la Policia Local per a possibles casos d’emergència

La Direcció General de Discapacitat de l’Ajuntament ha presentat un QR inclusiu sobre la festivitat del Corpus, dirigit especialment a persones amb discapacitat, per tal que puguen accedir a tota la informació sobre la celebració centenària d’esta festivitat a la ciutat.

La ferramenta, que ja està en ús, permet accedir, en escanejar el codi, a un nombrós ventall d’informació sobre la festa grossa de la ciutat, una de les tradicions més antigues de València, i fins i tot una de les manifestacions litúrgiques del Corpus més antigues d’Europa.

A través de l’etiqueta òptica QR (per les sigles en anglés quick response) les persones usuàries poden accedir directament a l’explicació de la tradició del Corpus Christi, el seu origen, cerimònies i activitats relacionades, en els diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, com ara la llengua de signes o la ‘lectura fàcil’ (continguts que han sigut resumits i realitzats amb llenguatge senzill i clar, de manera que puguen ser entesos per persones amb discapacitat intel·lectual).

La informació es presenta tant en valencià com en castellà, i tot el desenvolupament de la ferramenta s’ha efectuat en col·laboració amb l’entitat Plena Inclusió CV, l’associació FESORD Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, la Fundació Mira’m i l’Associació Amics del Corpus de València.

També dona accés el codi QR a dades sobre les diferents convocatòries de la festivitat d’enguany, com la ubicació de l’espai delimitat per a persones amb mobilitat reduïda en la cavalcada del Convit (diumenge 2 de juny), en la mascletà prevista per a les 14 hores del mateix dia, o l’acte central de la jornada, la Processó del Corpus.

A més, s’inclou un enllaç directe per SMS amb la Policia Local per a possibles casos d’emergència, un servici directe de la Policia Local de València a la ciutadania, a través de la comunicació escrita, o auditiva via SMS per a les persones amb discapacitat.

Tal com s’ha subratllat des de la Direcció General de Discapacitat de l’ajuntament, este sistema permet entaular una conversa per a l’atenció directa a ciutadans i ciutadanes, i atendre les seues necessitats de manera immediata.

Este projecte d’inclusió, dedicat ara al Corpus per la proximitat de la solemnitat, té també edicions especials per a altres festivitats destacades de la ciutat, com ara les Falles, la Fira de Juliol, el 9 d’Octubre o la Setmana Santa Marinera, entre altres.

Adjuntem etiqueta QR: