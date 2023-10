Torrent compta amb un dels Punts de Trobada Familiar més grans de la Comunitat Valenciana

La Directora General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic, Elena Albalat Aguilella ha visitat este matí al costat de la Regidora d’Administració, Informació i Dona, Amparo Chust, el Punt de Trobada Familiar judicial de Torrent, que se situa en la Placeta de l’Era.

L’objectiu és el de crear llaços entre la Casa de la Dona i el Punt de Trobada Familiar de Torrent. La regidora Amparo Chust ha afirmat que “tenim l’objectiu d’establir una intervenció interdisciplinària i coordinada. Que garantisca el benestar i protecció de la infància i adolescència de Torrent”.

El Punt de Trobada familiar és un servei específic que presta temporalment atenció professional especialitzada per a facilitar que els xiquets i xiquetes. Així com els adolescents, puguen mantindre relacions amb els seus familiars o persones més afins, durant els processos de separació o divorci. Així com en els casos d’altres supòsits d’irrupció de la convivència familiar.

Es faciliten els acords entre familiars, proporcionant habilitats de criança

Mitjançant este servei, s’atén el dret a les relacions familiars i el dret de protecció dels menors i adolescents, i de qualsevol altre familiar vulnerable, durant el règim de visites. A través del Punt de Trobada, es faciliten els acords entre familiars, proporcionant habilitats de criança.

Les instal·lacions compten amb tres despatxos, dos banys, una cuina i dues zones de joc. La primera d’elles està adequada per a l’ús d’adolescents i compta amb un futbolí. Mentre que la segona està orientada a xiquets i xiquetes. Per la qual cosa podem trobar tobogans, llibres i una terrassa, fent més amens les trobades amb els seus familiars.

El Punt de Trobada de Torrent és dels més grans de la Comunitat Valenciana

El Punt de Trobada de Torrent és dels més grans de la Comunitat Valenciana. Atén els municipis del partit judicial de Torrent: Alaquàs, Aldaia, Picanya i Paiporta. Normalment, s’accedeix per resolució judicial o per resolució administrativa de l’òrgan competent en matèria de protecció de menors. Com a novetat, des de l’última instrucció, també es deriven casos des de serveis socials.

L’equip del PEF de Torrent està compost per 2 psicòlegs, un tècnic d’integració social, un auxiliar administratiu, un educador, una treballadora social, un tècnic superior en promoció de la igualtat de gènere i un lletrat.