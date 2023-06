La donació d’òrgans s’incrementa un 13% de gener a maig respecte al mateix període de l’any anterior

Per tipus de donació, destaca l’augment en un 26% de la donació en asistolia i un 5% a través de la mort encefàlica

Les entrevistes a familiars s’han incrementat en un 38%



L’activitat de donació d’òrgans als hospitals de la xarxa pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha incrementat un 13,10% en els cinc primers mesos d’enguany respecte al mateix període de 2022.

En concret, fins a maig de 2023 s’han registrat un total de 121 donacions d’òrgans enfront de les 107 efectuades l’any passat.

Per tipus de donació, cal destacar l’increment en un 26% de la donació en asistolia. Que suposa la seua consolidació en la Comunitat Valenciana després de la implantació de l’equip de ECMO mòbil, que permet aquest tipus de donació.

Per part seua, la donació i extracció d’òrgans a través de mort encefàlica també ha experimentat un augment d’un 5% durant aquests primers cinc mesos respecte al mateix període de l’any anterior. I la donació en viu es manté similar a la registrada en 2022.

També cal ressaltar l’increment en un 38% de les entrevistes realitzades en aqueixos dramàtics moments als familiars. Gràcies a les quals, així com a l’esforç dels professionals, s’aconsegueix augmentar de manera considerable la donació d’òrgans.

Per això, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Donant d’Òrgans el primer dimecres de juny (7 de juny), cal agrair la generositat i l’altruisme de les famílies que, de manera voluntària, contribueixen al fet que altres persones puguen continuar vivint.

Els hospitals de la Comunitat Valenciana han realitzat un total de 205 trasplantaments d’òrgans

Quant a l’activitat de trasplantadora, durant els primers cinc mesos d’enguany els hospitals de la Comunitat Valenciana han realitzat un total de 205 trasplantaments d’òrgans. 117 renals (5 d’ells de donant viu), 50 hepàtics, 15 cardíacs, 21 pulmonars i 2 de pàncrees.

Destaca l’activitat realitzada pels equips de trasplantaments de l’Hospitals Clínic de València. Que, després de l’inici del programa de trasplantament renal en 2022, en aquests cinc mesos ha realitzat ja 7 trasplantaments renals. Per part seua, l’Hospital General de Castelló, que va iniciar el programa a la fi del passat any. Ja ha realitzat aquest any 6 trasplantaments renals.

Quant a la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana, el General d’Elx ha realitzat aquest any 14 trasplantaments renals. Enfront dels 10 efectuats en els primers cinc mesos de 2022, la qual cosa suposa un increment de la seua activitat en un 40%.

Per part seua, l’Hospital General Doctor Balmis d’Alacant ha realitzat 24 trasplantaments renals (1 de donant viu) i 15 hepàtics i, l’Hospital Doctor Peset, 21 trasplantaments renals (2 de donant viu).

Quant a l’hospital La Fe ha realitzat aquest any 115 trasplantaments. 42 renals (3 d’ells infantils i 2 de donant viu), 35 hepàtics (3 d’ells infantils), 15 cardíacs (1 infantil), 21 pulmonars i 2 de pàncrees.

Donació en asistolia i després de mort encefàlica

L’equipament ECMO (per les seues sigles en anglés ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) s’utilitza per a restaurar el flux sanguini dels òrgans abdominals (renyó, fetge i pulmó) quan hi ha una donació per mort cardiorespiratòria.

En aquests casos, com el cor i els pulmons cessen definitivament la seua activitat, és necessari recórrer a la màquina ECMO per a aportar sang oxigenada i a la temperatura adequada als òrgans i així poder preservar-los el temps suficient perquè els equips mèdics puguen extraure’ls i trasplantar-los. No ocorre així en l’extracció d’òrgans després de la mort encefàlica.

En aquest segon cas, l’activitat cerebral cessa per complet, però la sang continua circulant a la resta d’òrgans durant un temps, i aqueix lapse defineix el marge amb què compta l’equip mèdic per a actuar.