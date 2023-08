La Falla de Sant Roc de Torrent Celebra el Dia del Patró amb Gran Participació

La Comunitat Valenciana es rendeix homenatge a Sant Roc

Representants de la Corporació Municipal es sumen a la festa a Torrent

La tradició i devoció es donen la mà a Torrent en el dia dedicat a Sant Roc, una festivitat que se celebra en nombrosos punts de la Comunitat Valenciana. La Falla de Sant Roc de Torrent, amb la implicació dels veïns i veïnes de la plaça, va retre homenatge al patró amb una celebració eucarística que va aglutinar una gran quantitat de fidels.

Després de la missa, l’ambient festiu va continuar amb el tradicional berenar ofert per la comissió fallera, on els convidats van compartir aliments, anècdotes i bona companyia.

El caràcter especial d’aquest dia va quedar palès amb la presència destacada de representants de la comissió. Rebeca Bellmunt García, la fallera major, va assistir juntament amb la fallera major infantil, Ana Barberá Palop. El president de la falla, Luis Furio López, també es va sumar a aquesta festivitat, mostrant la cohesió i l’entusiasme d’aquesta comunitat fallera.

Per donar més rellevància a la celebració, representants de la Corporació Municipal es van unir a la comunitat local en aquest acte de devoció i tradició. Aquesta participació ressalta la importància que té Sant Roc no només per a la falla en qüestió, sinó també per a tota la ciutat de Torrent i la geografia valenciana.

Amb aquestes activitats, Torrent no solament manté vives les seues tradicions, sinó que també estreny els lligams comunitaris i potencia la seua rica cultura festiva.