La comissió va celebrar el passat cap de setmana, en el Centre Cultural, les presentacions de les seues falleres majors i el seu president infantil



Ruth Pérez López va ser presentada oficialment com a Fallera Major de la Falla La Torre d’Almussafes dissabte passat 4 de febrer en un acte celebrat a partir de les 19.30 hores en el Centre Cultural. L’endemà, el diumenge 5, la comissió va tornar a reunir-se per a presentar a la seua Fallera Major i President infantils. Càrrecs que enguany ostenten els joves Alba Bueno Devis i Eloi Cano Aracil.



Ruth Pérez López Fallera Major de la Falla La Torre d’Almussafes



Les persones integrants de la Falla La Torre, familiars i amistats, es van reunir el dissabte 4 i el diumenge 5 en el Centre Cultural del municipi per a presentar i exaltar a Ruth Pérez, Alba Bueno i Eloi Cano. Com els màxims representants d’aquest nou exercici faller. Després de viure ja els dies 28 i 29 de gener l’exaltació dels representants de la Falla Primitiva. Altra de les comissions que conformen la festa fallera a Almussafes, la Falla La Torre ha sigut la segona a celebrar aquest acte tan esperat per a la comunitat fallera.



Presentació Fallera Major Ruth Pérez López.



El dissabte, tot el protagonisme va ser per a la Fallera Major d’enguany, Ruth Pérez López. La jove va accedir oficialment al càrrec després de rebre la corresponent banda de mans de la Fallera Major sortint. Anna David Tarazona, qui es va acomiadar del càrrec que ha ostentat durant tres anys amb molta emoció i va passar a formar part de la cort d’honor de la nova representant. En el seu discurs va destacar haver viscut un regnat increïble, “en el qual han passat circumstàncies que mai haguera imaginat. Com és una ofrena i una cremà des de la terrassa de casa”.



Seguidament van desfilar per la passarel·la les acompanyants de Ruth Pérez. A continuació, va pujar a l’escenari la resta de la comissió adulta de l’associació.

La Fallera Major va viure la seua exaltació de la mà de la seua germana Sara i la seua filla Ruth



Ja amb el teló obert per a veure la imatge completa del quadre de falleres i fallers que formen aquesta comissió. La Fallera Major va viure la seua exaltació de la mà de la seua germana Sara i la seua filla Ruth. Els qui van actuar com a mantenidores dedicant-li unes emotives paraules que van emocionar a la protagonista i a tot el públic.



Ruth Pérez es va dirigir a la seua comissió i a tots els assistents per a agrair a tota la seua família i amics el suport rebut. A més de l’oportunitat que li havien donat per a poder viure un any inoblidable juntament amb Alba i Eloi. “Porte en el meu cor el sentiment faller. Em sent molt afortunada, perquè l’amor, l’amistat i l’afecte que em transmeteu són el millor tresor”, va afirmar.

Insígnies atorgades als fallers i falleres com a màxima recompensa pels seus anys de dedicació a la falla

L’alcalde, Toni González, com a president de la Junta Local Fallera, va imposar els bunyols d’or i de brillants. Insígnies atorgades als fallers i falleres com a màxima recompensa pels seus anys de dedicació a la falla.



Després de la pujada a l’escenari de la Fallera Major Infantil, Alba Bueno, i del President Infantil, Eloi Cano. Van desfilar per la passarel·la els representants de la Junta Local Fallera, la Falla La Manta al Coll d’Alginet. A més les comissions de la població, la Mig Camí i la Primitiva, així com l’alcalde d’Almussafes, Toni González. Qui va pujar a l’escenari al costat de la Reina de les Festes, Marina Jabaloyas. En la seua intervenció, el president de l’executiu local va honrar a la comissió que “des de fa més d’un quart de segle i amb gran unió i sentit de gran família, ha contribuït a fer festa, a engrandir la cohesió social al nostre poble i a defensar les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat”.

President de la Falla La Torre

El discurs de clausura el va protagonitzar el president de la Falla La Torre. Paco David va anunciar “Les Falles ja són ací. Gaudim d’elles en pau i harmonia i fem gaudir a tot el poble d’Almussafes d’aquestes festes tan especials”.





Presentació infantil Fallera Major Infantil, Alba Bueno



El diumenge al matí el protagonisme va ser per a la Fallera Major Infantil, Alba Bueno Devis i el President Infantil, Eloi Cano Aracil. Alba va prendre el relleu de María Grau David, Fallera Major Infantil 2020-2022, i Eloi, del qual havia sigut president els tres anys anteriors, Joan Martínez Ribera. Com sol ser habitual, després de complir amb el protocol. Alba i Eloi van rebre al conjunt de la comissió infantil per a procedir, a continuació, a l’apartat de l’exaltació.



En aquest punt van actuar com a mantenidors de la Fallera Major Infantil, el seu germà David i el seu avi Antonio. Mentre que per part del President Infantil els encarregats de parlar d’ell van ser el seu germà Hugo i Fede. Però les felicitacions no van concloure ací. Els representants infantils van rebre també l’afecte dels companys del Club de Bàsquet i dels Júniors, del Centre Cultural Andalús i de les falles Mig Camí i Primitiva.



Per a posar el fermall d’or a aquests actes, tant el dissabte com el diumenge la Falla La Torre va oferir sengles espectacles musicals.