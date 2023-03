Les falles són festa i també tradició. La comissió de la Falla Sant Joan d’Alzira ha recuperat, aquest any. La realització del seu monument amb materials naturals com pinyol d’oliva triturada, salvado i fusta, entre altres elements.

Així ens ho ha contat Vicent Ordaz, Vicepresident de Cultura de la Falla Sant Joan. Qui també ha destacat que és una falla inclusiva amb pictogrames. Que han contat amb l’ajuda de l’Associació Amics de la Murta per tal de completar la informació com cal per tal que tot el públic tinga accès al treball realitzat.

Xavier Blasco, President de l’Associació de la Murta, ha destacat el fet que la Falla Sant Joan haja visibilitzat la Torre dels Coloms. Com a part important del patrimonio alzireny. Al temps que feis una crida a les institucions per tal que s’impliquen en el manteniment i projecció del patrimoni

