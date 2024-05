La Fe aprova un protocol per a atendre mares i pares que perden el seu bebé en l’embaràs, el part o poc després de nàixer

Preveu assistència mèdica, acompanyament emocional i informació normativa

La taxa de mortalitat perinatal se situa en 4,26 morts per cada 1.000 nascuts a la Comunitat Valenciana

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha definit en un protocol els recursos i metodologia per a l’atenció i l’acompanyament a mares i pares que patixen una mort perinatal, és a dir, que perden el seu bebé durant la gestació, el part o poc després de nàixer.

A la Comunitat Valenciana, la taxa de mortalitat perinatal se situa entorn de 4,26 morts per cada 1.000 nascuts, segons les últimes dades de l’INE.

El document es basa en l’actual evidència científica i protocol·litza actuacions que ja es feien, encara que de manera menys sistematitzada.

La directora de l’àrea clínica de la Dona, Beatriz Marcos, ho ha sintetitzat com un “protocol d’acompanyament integral, des del diagnòstic fins que la dona rep l’alta, i que comprén l’assistència tant física com emocional, així com informació normativa sobre tràmits burocràtics”.

El procediment implica personal facultatiu, d’infermeria, infermeria especialista en obstetrícia i ginecologia o matrones, TCAE i zeladors dels servicis de Neonatologia, Obstetrícia, Anatomia Patològica i Laboratori. En concret, detalla les proves mèdiques que han de fer-se i com ha de ser l’atenció a la sala de dilatació i en el paritori.

Després de l’expulsió, es pauta que els pares puguen romandre un temps amb el bebé si volen, o quedar-se amb algun record com una impressió de la petjada plantar o palmar, la polsera identificativa, alguna foto o qualsevol altra cosa que consideren oportuna. És l’anomenada ‘caixa dels records’.

“Cal tindre en compte –ha afegit María del Pilar Pastor, matrona adjunta- que els pares han pogut establir un vincle amb el bebé basat en les seues expectatives i desitjos, poden haver-li posat nom o imaginar vivències al costat d’ell.

Per això, matrones i obstetres els prestem una assistència continuada i especialitzada. L’objectiu és aconseguir un ‘dol sa’ que passe per les fases d’incredulitat, nostàlgia, tristesa i retraïment social fins a arribar a l’acceptació”.

Una vegada en la planta d’hospitalització, el protocol recomana que la mare ingresse en una habitació allunyada d’altres on hi haja nounats i que es col·loque a la porta el dibuix d’una papallona, símbol de la transformació emocional que s’inicia.

També s’aconsella que la dona estiga acompanyada en tot moment per la seua parella o per la persona que trie, i que l’equip sanitari siga sempre el mateix i empre un llenguatge senzill i clar. En este sentit, el protocol inclou una mostra sobre què dir i què no dir.

Durant l’ingrés, es fa una interconsulta per a valoració psicològica i, a l’alta, es dona cita en una consulta obstètrica específica. En esta s’atén famílies que han patit una pèrdua i s’avaluen tots els resultats del protocol assistencial, es fan més proves si estan indicades i s’assessora de cara futurs embarassos.

En el vessant normatiu, tal com ha assenyalat el gerent de l’hospital, José Luis Poveda, “el procediment de maneig del dol perinatal elaborat a La Fe establix que els pares han de rebre informació sobre els tràmits burocràtics que han de fer en funció de les setmanes de gestació, així com sobre assistència religiosa, autòpsia, enterrament o associacions de suport”.