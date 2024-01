Tres especialistes acudeixen els dissabtes al matí amb un maniquí de RCP i un desfibril·lador a casals interessats

L’objectiu és formar a 800 festers de la ciutat de València

El servei d’Anestesiologia i Reanimació de l‘Hospital Universitari i Politècnic La Fe està impartint sessions formatives en casals de la ciutat de València. Perquè els i les falleres aprenguen a realitzar maniobres de ressuscitació cardiopulmonar.

L’objectiu és que, davant una urgència d’aquest tipus, els festers puguen brindar una primera atenció.

Que és crucial per a millorar la supervivència i reduir possibles seqüeles en cas de parada cardiorespiratòria.

Els impulsors del projecte són tres metges de La Fe dedicats a la reanimació i certificats pel European Resucitation Council. Que acudeixen els dissabtes al matí als casals interessats per a impartir la formació.

Les visites van començar al setembre i està previst que s’allarguen fins a febrer. Durant aquestes, els i les falleres que s’han inscrit voluntàriament en l’activitat, unes 20 persones per taller, reben una breu xarra teòrica i formació pràctica amb suport d’un maniquí i un desfibril·lador semiautomàtic.

En essència, aprenen que els passos a seguir són quatre. En primer lloc, el reconeixement precoç que la persona està patint una aturada cardíaca i la petició d’ajuda professional al 112. Són signes d’alerta que la possible víctima no responga a ordres, no respire o respire amb dificultat.

La segona baula de la cadena de supervivència consisteix a realitzar les compressions toràciques.

A continuació, es recorre al desfibril·lador semiautomàtic per a recuperar el batec cardíac en cas d’estar indicat. El desfibril·lador semiautomàtic inclou una gravació per a poder seguir les instruccions de manera senzilla i segura.

En qualsevol cas, els tècnics del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), mitjançant anomenada al 112. Estan preparats per a dirigir a qui sol·licita ajuda i que puga, amb les indicacions oportunes, realitzar el massatge cardíac a qui estiga patint una parada cardiorespiratòria, fins a l’arribada dels serveis d’emergència.

En l’últim pas, els equips mèdics del SAMU realitzen la reanimació cardiopulmonar avançada i organitzen el trasllat de la persona al centre mèdic més pròxim.

Premi Ivafer Luis Mifsut de l’Institut Mèdic Valencià

“La parada cardiorespiratòria és reversible. De fet, a Espanya, es registren uns 50.000 casos a l’any i sobreposar-se a una aturada cardíaca amb la deguda atenció és possible. La supervivència mitjana s’estima del 10%, però és millorable si es forma convenientment a diferents comunitats locals. Nosaltres posem el focus en els fallers, que també poden ajudar a salvar vides”, ha explicat Pilar Argente, cap de servei d’Anestesiologia i Reanimació de La Fe.

“No es tracta de reemplaçar als serveis d’urgència professionals, si no d’oferir una atenció immediata fins a la seua arribada. Aquesta formació pot ser especialment útil en els dies grans de les festes josefinas, quan la concentració de persones és major, però es pot aplicar en qualsevol altra conjuntura”, ha afegit Lliri blanc Pallers, cap de secció de la unitat d’Anestèsia i Reanimació Cardiotoràcica i Assistència Circulatòria de La Fe.

L’objectiu és arribar a formar a 800 festers, com ha indicat José Luis Poveda, gerent del departament de salut València La Fe. “L’últim cens de la ciutat de València té registrats 100.000 fallers i 400 falles, amb el que el nostre objectiu representaria entorn del 10% del públic potencial”, ha precisat. “Ara bé, -ha afegit Cristian Palau, especialista d’Anestesiologia i Reanimació en La Fe-, si els resultats són positius, es valorarà la continuïtat i l’aplicabilitat del projecte en altres contextos”.

També es contempla remetre als participants una enquesta de qualitat per a avaluar la iniciativa, mereixedora del Premi Ivafer Luis Mifsut que atorga cada any l’Institut Mèdic Valencià. Es tracta d’un guardó que reconeix la millor aportació original d’innovació formativa en l’àmbit de les emergències sanitàries i té una dotació de 1.000 euros.