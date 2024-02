L’objectiu de la xarxa és millorar la detecció, el cribratge, el diagnòstic, el tractament, la investigació i la formació del personal oncològic



L’Hospital La Fe forma part de la Xarxa Europea de Referència de càncer pediàtric hemato-oncològic

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha sigut seleccionat com a entitat afiliada per a formar part de la Xarxa de Centres Oncològics Integrals de la Unió Europea, una acció conjunta denominada CraNE (European Network of Comprehensive Cancer Centres), com a resposta a una iniciativa del Pla Europeu de Lluita Contra el Càncer.

L’objectiu de la creació d’aquesta xarxa europea de centres oncològics és millorar la implantació de la detecció precoç, el cribratge, el diagnòstic, el tractament, el suport als supervivents del càncer, la investigació i la formació del personal amb les majors garanties de qualitat i en última instància garantir que tots els ciutadans de la Unió Europea tinguen les mateixes possibilitats d’accés a l’excel·lència en aquest camp.

A través de la seua participació, l’Hospital La Fe no sols treballarà per a certificar-se com a centre oncològic integral, sinó que també donarà suport al procés d’altres hospitals de la Comunitat Valenciana que decidisquen optar a aquesta certificació.

La Fe de València va atendre més de 24.000 pacients relacionats amb el diagnòstic de càncer l’any 2022, una xifra en constant ascens. El gerent del departament de salut València La Fe, José Luis Poveda, ha recordat que a l’hospital “s’ofereix atenció a pacients amb més de 56 tipus diferents de neoplàsies, la qual cosa evidencia la complexitat de la casuística oncològica que gestionem”.

Referència nacional

Prop de la meitat dels pacients que atén l’Hospital La Fe procedeix d’altres departaments de salut a causa del gran nombre d’unitats i especialitats de referència a nivell nacional i a nivell de la Comunitat Valenciana.

Així, La Fe és referència nacional en el tractament de malalties oncohematológicas, sarcomes en la infància, tumors renals amb afectació vascular, neuroblastoma infantil, sarcomes i altres tumors musculoesquelètics de l’adult, tumors intraoculars i tumors orbitals de l’adult, totes elles unitats de referència a nivell designades pel Sistema Nacional de Salut.

En l’àmbit autonòmic, l’Hospital La Fe és referent en oncologia mèdica, oncologia infantil, unitat de consell genètic, unitat de tumors neuroendocrins i cirurgia oncològica abdominopélvica.

De la mateixa manera, l’Hospital La Fe forma part de la Xarxa Europea de Referència de càncer pediàtric hemato-oncològic.

L’Hospital La Fe compta amb un circuit ràpid oncològic en el qual davant una sospita clínica, els metges d’atenció primària completen una llista de comprovació (llista de control) i envien una interconsulta al servei de ‘Sospita Oncològica’. Aquestes interconsultas són recollides en la bústia de interconsultas externes i revisades pel servei de Medicina Interna per a entrar en un circuit amb el qual s’ha aconseguit agilitzar la fase diagnòstica i reduir els temps en l’accés als tractaments, amb la consegüent millora en l’atenció als pacients.

L’Hospital La Fe ha sigut seleccionat pel Ministeri de Sanitat al costat d’altres nou hospitals espanyols per a formar part d’aquesta acció conjunta europea. La resta són La Paz de Madrid, el Clínic Universitari Santiago de Compostel·la, el Clínic Universitari de Salamanca, Miguel Servet de Saragossa, Hospital Regional de Màlaga, Marqués de Valdecilla de Santander, Universitari de Navarra, Universitari de Donostia i Vall d’Hebron.