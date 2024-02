La polsera transfusional del pacient conté un codi de barres que l’identifica de manera inequívoca a ell, a les seues mostres i els seus hemoderivats

El procés monitora amb una PDA tot el circuit: des de l’extracció de la mostra de sang fins a la transfusió

L’objectiu és reduir al mínim el risc que es produïsquen errors humans en les transfusions sanguínies

El Servici de Transfusió de La Fe està implementant un nou circuit per a reforçar la seguretat en les transfusions. En totes les àrees de l’hospital, mèdiques i quirúrgiques, amb la finalitat de minimitzar al màxim la possibilitat que es produïsquen errors humans.

Es tracta d’un sistema de seguretat que inclou el canvi de maquinari, programari i de les polseres d’identificació del pacient. Que necessita una transfusió, tant adult com pediàtric.

Amb el nou sistema, quan un pacient de l’hospital necessita una transfusió, se li pren una mostra de sang (dos en el cas que siga la primera que es realitza a La Fe) i se l’identifica amb una polsera transfusional que porta un codi de seguretat i que és diferent de la que es rep en ingressar a l’hospital.

Quan les mostres de sang del pacient i la petició de transfusió arriben al Servici de Transfusió. Es fan les proves de compatibilitat i s’adjudiquen els components sanguinis. L’etiqueta que es genera i s’adherix al component sanguini porta imprés el mateix codi que la polsera del pacient.

Abans d’iniciar la transfusió, mitjançant un terminal portàtil o assistent digital personal. Coneguts com a PDA, es confirma que l’identificador o codi de la polsera del pacient i el que porta l’etiqueta del component sanguini coincidixen. Si no és així, salta una alarma i es cancel·la la transfusió.

Reconeixement simultani i sincronitzat dels codis i confirmar que el pacient i la seua bossa de sang compartixen identificador

Per a poder fer este reconeixement simultani i sincronitzat dels codis i confirmar que el pacient i la seua bossa de sang compartixen identificador. La Fe compta amb 70 terminals PDA que s’estan distribuint per totes les àrees de l’hospital.

La responsable del Servici de Transfusió de La Fe, Pilar Solves, ha explicat que “la connexió directa, a través de la PDA. Permet tindre una traçabilitat en temps real del procés transfusional des del principi fins al final. De fet, es registra, per exemple, quant dura cada fase del procés o possibles reaccions o incidents”.

A l’hospital, es duen a terme cada any una mitjana de 30.000 transfusions de components sanguinis. D’estos, 1.500 són de plasma, aproximadament 8.000 de plaquetes i uns 21.000 d’hematies.

Tant el sistema previ com el nou compartixen l’objectiu de minimitzar riscos, és a dir, comprovar que no hi haja incompatibilitat entre els components sanguinis i qui els rep. El gerent del Departament de Salut València La Fe, José Luis Poveda, ha destacat que es tracta “d’una iniciativa alineada amb la nostra dilatada trajectòria i àmplia experiència en la millora contínua de la qualitat assistencial per a oferir a la ciutadania el millor servici possible”.