L’Hospital La Fe de València ha aconseguit una fita mèdica en realitzar la primera intervenció quirúrgica a Espanya. Per a extirpar un tumor cardíac a una bebé diagnosticada abans de nàixer.

El teratoma pericardíac agressiu, un tumor cardíac poc freqüent. Va ser detectat en la setmana 24 de gestació i representava una greu amenaça tant per a la vida de la bebé com per a la de la mare. Davant esta situació delicada. Un equip multidisciplinari d’especialistes en obstetrícia, neonatologia, genètica, cirurgia, cardiologia, neurologia i radiologia pediàtriques de l’Hospital La Fe. Va coordinar un seguiment exhaustiu de la gestació.

Amb l’objectiu de permetre que la bebé guanyara pes i evitar un naixement prematur. Es va optar per un maneig intrauterí, implementant tècniques per a alleujar la compressió del tumor. No obstant això, donada la gravetat extrema, es va decidir realitzar una cesària a les 28 setmanes de gestació, quan la bebé sols comptava amb 900 grams de pes.

El procediment, denominat EXIT (Ex Úter Intrapartum Treatment), va requerir l’articulació d’un operatiu quirúrgic complex, amb més de 30 professionals involucrats en dos equips quirúrgics complets per a la mare i la bebé. Durant diversos dies, es va estudiar i es va assajar la cirurgia recreant l’escenari mitjançant simulació clínica. És la primera vegada que a l’Hospital La Fe es realitza este tipus d’operatiu.

L’exitosa intervenció va permetre mantindre a la bebé amb vida mitjançant assistència placentària mentres es duia a terme la cirurgia per a extirpar el tumor. Després de dos mesos, la pacient va necessitar una altra intervenció per a eliminar les restes del tumor, que havien tornat a créixer. Després d’esta segona intervenció i dos cicles de quimioteràpia en oncologia infantil de l’Hospital La Fe, la pacient està lliure de la malaltia.