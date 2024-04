La investigació permet calcular la prevalença de la patologia i caracteritzar als pacients

El treball conclou que el 5,1% dels pacients amb artritis reumatoide té també malaltia pulmonar intersticial.

La Fe lidera una investigació que analitza amb IA a tres milions de pacients amb artritis reumatoide

S’han analitzat amb tècniques de processament de llenguatge natural 64 milions d’assistències realitzades en nou hospitals espanyols

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha liderat, per primera vegada en el camp de la reumatologia, una investigació multicèntrica amb tècniques de processament de llenguatge natural per a calcular com de freqüent és que l’artritis reumatoide es complique amb afectació pulmonar, així com per a caracteritzar als qui la pateixen.

L’artritis reumatoide amb malaltia pulmonar intersticial és una condició mèdica greu en la qual la inflamació no sols afecta a les articulacions sinó també als pulmons.

El treball conclou que el 5,1% dels pacients amb artritis reumatoide té també malaltia pulmonar intersticial. És a dir, de 13.958 pacients amb artritis reumatoide, 712 tenien a més malaltia pulmonar intersticial. És una prevalença inferior a la suggerida per la literatura científica, que la situa en el 8%.

La investigació també descriu el pacient-tipus com a home, major de 65 anys i amb hàbits tabàquics. A més, s’estableix que solen transcórrer dos anys des que es diagnostica l’artritis reumatoide fins que es detecta també la malaltia pulmonar intersticial.

Aquests pacients també presenten més patologies associades, la qual cosa es coneix com a comorbiditat, i càrrega inflamatòria, la qual cosa es correlaciona en aquest cas amb una major mortalitat.

Per a arribar a aquestes conclusions, l’equip de treball ha estudiat una ingent quantitat de registres mèdics electrònics després d’estructurar-los convenientment amb tècniques de processament de llenguatge natural. A més, dos professionals de reumatologia i pneumologia, i un tercer especialista en cas de dubte, l’han revisada i validat per a enriquir amb les seues aportacions els algorismes informàtics inicials.

L’estudi té com a primer signant a José Andrés Román, director de Docència de La Fe i cap de servei de Reumatologia.

En concret, s’han analitzat 64 milions d’assistències realitzades en tres milions de pacients entre gener de 2014 i desembre de 2019 en nou hospitals: Hospital Clínic Universitari i Hospital Universitari i Politècnic La Fe, en la Comunitat Valenciana; Hospital Universitari de Fuenlabrada, Hospital Universitari Infanta Leonor, Hospital Universitari Porta de Ferro (els tres de la Comunitat de Madrid); Hospital Universitari de Lleó (Castella i Lleó); Clínica Universitària de Navarra (Navarra); Hospital Universitari Són Espases (Balears) i Hospital Universitari Vall d’Hebron (Catalunya).

El resultat d’aquest ampli estudi, per al gerent del Departament de Salut València La Fe, José Luis Poveda, abunda en la millora de la qualitat assistencial: “És important el suport a la investigació científica i el desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència artificial per a millorar els resultats de salut dels pacients”.

Els resultats s’han publicat amb el títol ‘Prevalence and clinical characteristics of patients with rheumatoid arthritis with interstitial lung disease using unstructured healthcare data and machine learning’ en la prestigiosa revista RMD Open.