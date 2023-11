La Fe manté congelat teixit ovàric de 135 xiquetes amb càncer per a facilitar la seua fertilitat i qualitat de vida en el futur

La taxa de supervivència en oncologia pediàtrica se situa en el 82% als 5 anys del diagnòstic

Un total de 135 xiquetes amb un diagnòstic de càncer s’han adherit al programa de preservació de la fertilitat de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, que es va posar en marxa en 2008.

L’objectiu és que patir aquesta malaltia a una edat primerenca no interferisca, una vegada superada, en la futura fertilitat a causa dels efectes secundaris dels tractaments, bé siga quimioteràpia o radioteràpia en la zona pelviana.

El procediment consisteix en criopreservar la capa externa de l’ovari on es troben els fol·licles (escorça ovàrica), tant en menors puberals com prepuberals. En aquest últim cas, es fa coincidir l’extracció del teixit ovàric amb una intervenció programada per al tractament oncològic amb l’objectiu de no retardar ni interferir en ell.

Les mostres es conserven el temps necessari i es tracten convenientment per a evitar la reintroducció de cèl·lules canceroses quan, arribat el moment, s’escometen els tractaments de fertilitat. De moment, no hi ha hagut cap reimplantació de teixit ovàric a causa de la curta edat de les pacients. Les xiquetes l’escorça ovàrica de les quals es manté criopreservada tenien, en el moment de l’extracció, entre 18 mesos i 15 anys.

El programa està coordinat per la oncohematóloga pediàtrica María de la Mar Andrés i en ell participen també psicòlegs de la unitat d’Oncologia Infantil, Cirurgia Pediàtrica i professionals de la unitat de Reproducció Humana (ginecólogía i embriólogía).

“La criopreservació no s’ofereix a tots els pacients, entre altres coses, perquè el risc gonotóxico no és igual ni en tots els càncers ni tampoc tots els cossos responen igual davant la malaltia i els seus tractaments. La majoria de menors i adolescents supervivents no tindrà problemes de fertilitat”, ha aclarit la doctora Andrés, durant la segona jornada de divulgació científica sobre el ‘Seguiment a llarg termini per a supervivents de càncer infantil’ organitzada per l’Associació de Mares i Pare de Xiquetes i Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion).

Acompanyar i cuidar en l’edat adulta



Cada any, es diagnostiquen en la Comunitat Valenciana entre 150 i 180 nous casos de càncer en menors i adolescents. La taxa de supervivència aconsegueix el 82% als 5 anys del diagnòstic, d’acord amb el Registre Espanyol de Tumors Infantils que dirigeix la doctora Adela Cañete, també responsable de la unitat de Oncohematología Pediàtrica de La Fe.

La unitat d’Oncologia Pediàtrica de La Fe és el servei de referència per als casos més complexos de la Comunitat Valenciana i fins i tot d’autonomies limítrofes, des d’on són remesos pacients per a rebre tractaments que no estan disponibles en els seus centres.



“El personal que treballa en oncopediatría s’esforça per oferir una atenció integral als menors, des del diagnòstic fins a la remissió de la malaltia, però també després. No n’hi ha prou amb curar-los hui, cal acompanyar-los i cuidar-los també en l’edat adulta com a supervivents d’una malaltia amb possibles seqüeles”, en paraules del gerent del departament de salut València La Fe, José Luis Poveda.

En aquest punt, “l’atenció hospitalària i l’atenció primària van de bracet”, ha puntualitzat María Jesús Arilla, directora general d’Atenció Hospitalària de la Conselleria de Sanitat.

L’obertura institucional ha comptat també amb la participació de la directora general d’Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat, Eva Suárez; la directora mèdica del departament de salut València, Asunción Perales, i el president de Aspanion, Jesús María González Marín.



En l’organització de l’esdeveniment han col·laborat les tres unitats d’Oncologia Pediàtrica de La Fe, Hospital Clínic Universitari de València i Hospital Doctor Balmis d’Alacant; la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i l’Institut Valencià de Pediatria.