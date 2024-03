La Fe pionera en tractament làser d’epilepsia a Espanya

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe s’ha convertit en un dels primers hospitals públics d’Espanya en utilitzar tecnologia làser. Per tractar l’epilepsia resistent a la medicació

Aquesta intervenció, pionera al País Valencià, representa un avanç significatiu en el tractament d’aquesta malaltia neurològica que causa convulsions recurrentsen aquest tipus de pacients.

El procediment, ha estat dirigit per una unitat multidisciplinària coordinada pel neuròleg Vicente Villanueva. Va requerir la participació de professionals de neurologia, neurocirurgia, radiologia i anestesiologia, sumant un total d’unes 20 persones de diverses especialitats. L’ús de la tecnologia làser, guiat per imatges de resonància magnètica en temps real, ha estat liderat per la neurocirurgiana Rebeca Conde.

Aquest avanç quirúrgic és indicat per a pacients amb epilepsia refractària, és a dir, aquella que no respon a la medicació convencional. La tècnica de l’ablació amb làser, constitueix una opció menys invasiva. Permet una incisió mínima en el cuir cabellut i la destrucció precisa de les àrees cerebrals responsables de les crisis epilèptiques, preservant el teixit cerebral saludable.

La unitat de epilepsia de La Fe, acreditada com a referent nacional des de 2010, atén a prop de mil persones anualment, amb aproximadament un 10% de casos farmacorresistents. Amb aquesta innovació, que millorarà la qualitat de vida de molts pacients, es reforça la posició de La Fe com a centre líder en el tractament d’aquesta patologia a nivell nacional.