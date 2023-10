Les tres intervencions van mobilitzar 42 professionals, que van estar treballant durant més de 12 hores en torns

La Fe suma 1.032 trasplantaments pulmonars des que es va activar este programa, fa 32 anys

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha escomés de manera simultània, per primera vegada a Espanya, tres trasplantaments bipulmonars (dels dos òrgans) en una mateixa jornada. Després de l’èxit de les tres intervencions, els pacients presenten una evolució favorable.

Es tracta d’un fet històric que, en paraules del cap del Servei de Cirurgia Toràcica i de la Unitat de Trasplantament Pulmonar de La Fe, Gabriel Sales, “ha sigut possible gràcies, en primer lloc, a la generositat de les persones donants i les seues famílies”.

Així mateix, el doctor Sales ha destacat el treball de l’equip de Coordinació de Trasplantaments de l’hospital, en comunicació directa i constant amb l’Organització Nacional de Trasplantaments, “ja que en tractar-se de tres donants en tres ciutats diferents d’Espanya, la complexitat ha sigut més gran”.

El cap del Servei de Cirurgia Toràcica i de la Unitat de Trasplantament Pulmonar de La Fe destaca també la dedicació incondicional dels i les professionals d’anestèsia, pneumologia, cirurgia, infermeria; els tècnics en cures auxiliars d’infermeria, i els zeladors que van participar directament en els trasplantaments pulmonars, així com el personal dels mitjans de transport dels equips.

En total, les tres intervencions van mobilitzar 42 professionals, que van estar treballant, en torns durant més de 12 hores, des de les cinc de la vesprada fins a les sis del matí. A més, es van coordinar amb els qui havien de donar-los el relleu l’endemà per a garantir que hi haguera personal suficient per a assumir l’activitat quirúrgica programada.

A l’avantguarda en activitat trasplantadora

L’Hospital La Fe va realitzar el primer trasplantament pulmonar a una persona adulta, l’única opció terapèutica possible en casos de fallada pulmonar irreversible, el febrer de 1992, i cinc anys més tard es va fer el primer trasplantament a un pacient menor d’edat.

Des de llavors, el programa s’ha consolidat i suma ja 1.032 trasplantaments pulmonars. En este temps, la taxa anual de pacients trasplantats pulmonars s’ha anat incrementant i, en paral·lel, també l’índex de supervivència.

El gerent del Departament de Salut València La Fe, José Luis Poveda, ha recalcat que “darrere d’estes xifres hi ha històries de vida que són possibles gràcies a la dedicació dels equips de professionals del nostre hospital. El seu treball constant ens situa a l’avantguarda en activitat trasplantadora”, “de manera que tenim una mitjana de 6 trasplantaments al mes en població adulta i quant a trasplantaments pediàtrics, se’n solen fer de 2 a 4 a l’any. A més, som un dels dos hospitals d’Espanya que escomet trasplantaments pediàtrics a menors de 5 anys”, ha detallat.

El trasplantament pulmonar és un procediment de complexitat elevada, que és possible gràcies als equips implicats en la mateixa intervenció quirúrgica i a una estructura estable en la qual participen, abans i després de l’operació, professionals dels serveis de Malalties Infeccioses, Anatomia Patològica, Immunologia, Radiodiagnòstic, Cardiologia i Cirurgia Cardíaca; la Unitat de Vigilància Intensiva; Pediatria; Rehabilitació, i Farmàcia Hospitalària.