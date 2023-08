La Festa dels Farolets Il·lumina els Carrers d’Albalat de la Ribera en la Inauguració de les Festes Locals

Acte Inicial Dedicat als Menuts: Creativitat i Llum en una Tradició Viva

Albalat de la Ribera en Festes: Diversió i Tradició Unides en una Celebració Singular

Les festes d’Albalat de la Ribera han començat amb un acte ben especial i entranyable, la tradicional festa dels farolets. Dedicat als més menuts del poble, aquest acte simbòlic ha omplert els carrers de llum i color.

Durant la vesprada, els xiquets i xiquetes han tingut l’oportunitat de fer el seu farolet amb un taller organitzat pel municipi, o bé, fer-lo a casa amb l’ajuda d’algun familiar.

La creativitat dels xiquets, juntament amb la bona mà dels pares, mares, avis, àvies, tios i ties, ha donat llum als carrers d’aquesta bonica població. Durant la cercavila, es podien veure desenes de xiquets i xiquetes carregant el seu farolet, cadascun amb un disseny únic i original.

Les festes d’Albalat de la Ribera han començat amb aquest acte, conegut com el dia de la xicalla, que celebra l’esperit i la innocència de la infància. Però els més majors també tindran el seu espai per a la diversió: el divendres serà el seu dia.

La festa dels farolets és una mostra més de la riquesa cultural i la preservació de les tradicions locals en Albalat de la Ribera. En una època on la tecnologia predomina, actes com aquest ens recorden la bellesa de la simplicitat i la unió comunitària.Així que ja ho saben, en Albalat de la Ribera, la diversió i la festa ens espera. Les celebracions continuaran amb més activitats i esdeveniments programats per a tots els edats, assegurant que aquestes festes seran recordades amb afecte i nostàlgia per a tots els seus habitants.