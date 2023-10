Alzira va viure una jornada del 9 d’octubre amb el tradicional acte institucional celebrat a la plaça de la Constitució

En el qual van participar els portaveus de tots els partits polítics representats en l’Ajuntament, com també associacions festives i culturals locals, caps dels diferents cossos de seguretat de l’Estat, veïns i veïnes.

Miguel Vidal, primer en fer la seua intervenció va destacar en el seu parlament es va referir a la sanitat, l’educació, les ajudes per a lespersones necessitades, el camp o el comerç. Però va incidir que “el futur demana unitat per a una financiacó justa”.

Per al portaveu de VOX, Ricardo Belda, allò important és que per a sentir-se valencià no cal parlar la llengua valenciana. Segons el seu parer, que a la fi s’ha pogut celebrar l’ate del 9 d’Octubre sense amagar la Senyera.

José Luís Palacios, portaveu del PP, es va referir al fet d’afrontar els desafiaments amb unió per tal de superar-los amb èxit.

Per part d’Enrique Montalvá, portaveu d’UCIN Alzira, és important l’encàrrec que s’ha dipositat en el seu partit. Que assumeix amb responsabilitat per tal de millorar el benestar de la ciutadania amb polítiques conservadores.

La portaveu socialista, Gemma Alós, va esmentar alguns dels temes importants per a la seua formació com la igualtat i la participació ciutadana. Però també va recordar que dos dels punts latents per a la ciutat. Com son una financiació justa i la solució definitiva de les inundacions a la ciutat.

Andrés Gomis, representant de Compromís ha declarat que un poble unit fa històries. Avançar en drets i llibertats, a més d’assegurar que Alzira continuarà sent un referent per a les persones.

A més de recordar que fa 700 anys, va néixer un nou país amb una nova llengua i cultura pròpies, Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira va declarar que el 9 d’Octubre és l’ocasió de requerir de manera ferma la importància de les institucions democràtiques.

Dominguez va tancar la seua intervenció amb paraules de Vicent Andrés Estellés, però també fent al·lusió a l’estat de benestar, la bretxa digital o social com al foment de la sostenibilitat. Finalment va enviar un missatge per tal de fer arribar la cultura de la pau i la no violència per tot arreu.