El C. c. Les Amèriques va tornar a acollir una de les mostres de maquetes més importants del món amb impressionants reproduccions d’avions, vaixells i recreacions històriques

L’associació torrentina va obtindre el segon lloc en l’acabat de crear Mundialito de Clubs, mentre que l’entitat de Burgos es va fer amb la victòria. Per part seua, Pedro Abreu Armas va ser premiat amb el guardó de la Generalitat Valenciana

El passat cap de setmana el Centre Comercial Les Amèriques va acollir la celebració de la XXVI Edició de la Fira de Modelisme impulsada per l’Associació de Modelistes de Torrent (AMT), on es van congregar visitants i associacions d’al voltant d’Europa, consolidant a Torrent com un dels grans referents a nivell mundial en aquest àmbit. Fet que es va veure reforçat pel subcampionat obtingut per l’associació torrentina en l’acabat de crear Mundialito de Clubs, categoria en la qual es va imposar l’entitat provinent de Burgos, assegurant, així, que la seu per a l’any que ve torne a ser el nostre país. Així mateix, cal destacar que en el lliurament de premis celebrada el diumenge, dia 24 d’abril, es va atorgar, el guardó de la Generalitat Valenciana a Pedro Abreu Armas, en un acte que va posar el fermall d’or a la Fira en aquest any 2022 i el qual va comptar amb l’assistència de l’alcalde Jesús Ros i altres membres de la Corporació Municipal.

En aquest aspecte, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, destaca que “estem molt contents per la resposta del públic després de dos anys d’inactivitat, ja que s’ha vist recompensat l’enorme treball que es realitza des de la AMT per a convertir a Torrent com la seu central del modelisme a nivell mundial”.

