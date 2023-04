La Fira Concurs de Modelisme de Torrent rep més de 5 mil visitants convertida en un referent del sector

La Fira va reunir més de 30 expositors amb representació d’Itàlia, França, Polònia o el Líban

Vicente Sarió i Pedro Alfonso van rebre el trofeu President de la Generalitat

TEl Centre Comercial Les Amèriques va ser la seu del Concurs i Fira de Modelisme. Esdeveniment organitzat per l’Associació Modelsita de Torrent, que va atraure un any més les mirades de curiosos, aficionats i professionals d’aquesta disciplina.

Més de 5.000 persones es van donar cita al llarg del cap de setmana en la galeria comercial, en un esdeveniment que també va comptar amb la presència de més de 30 expositors en una fira que posa en contacte a professionals i aficionats, i que ja s’ha convertit en un referent del sector a nivell europeu.



Per part seua, l’exposició inaugurada el dissabte va reunir més de mil maquetes de les quals 873 van participar en competició. Com és habitual, els diorames i figures presentades van incloure temàtiques diverses, des de les representacions d’escenes històriques fins a la recreació de mons fantàstics i de ciència-ficció, o escenes costumistes. Fins a Torrent es van desplaçar modelistes arribats de tots els racons de la geografia espanyola, i també de països europeus com Polònia, França, Itàlia i fins i tot d’uns altres més llunyans com el Líban.



La Fira va tancar les portes d’aquesta edició el diumenge al matí amb el lliurament dels premis a les millors peces presentades a concurs. El trofeu President de la Generalitat va ser per a Vicente Sarió i Pedro Adolfo.



El trofeu Memorial José Luís Muñoz, que premia la millor peça de temàtica napoléonica va ser a les mans de Gustavo Gil. El llistat complet de premiats i fotografies de les peces es podrà consultar pròximament en la pàgina web de l’associació: http://amttorrent.org/