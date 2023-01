La Fira de Sant Sebastià 2023 va celebrar la seua 22a edició. El passat cap de setmana sent inaugurada el divendres a les 19.00 hores. Amb la presència d’autoritats locals i de poblacions veïnes, a més del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El qual ha valorat la gran oportunitat que donà la fira per a que la ciutat recupere l’alegria i la energia posant en valor el comerç local. Fonamental per mantenir els lligams per a la convivència d’un poble, i més després de la situació viscuda els últims anys amb la pandèmia.

Una fira, la de Sant Sebastià que ja compta amb 22 anys de tradició. La qual torna amb més força que mai. Així hi declarava Vicent Zaragozà, Alcalde de Silla, que ha volgut destacar la curiositat amb la qual aquest any s’ha portat a terme la inauguració, coincidint el 20 de gener amb el dia de Sant Sebastià. Una fira de consum de proximitat feta per a tots els públics.

La ja tradicional i famosa fira és una de les primeres fires de l’any que se celebren en la Comunitat Valenciana. On desenes d’expositors i activitats ompliran els carrers del municipi amb tota mena de productes.

A més, com des de fa diversos anys la Fira, es complementarà amb una extensa fira medieval que es munta entorn de la fira comercial, agrícola i d’alimentació i, per descomptat, activitats infantils per a divertir als més xicotets