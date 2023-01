La fira de Sant Sebastià 2023 de Silla tornarà a celebrar-se després de dos anys de parada per la pandèmia. Aquest pròxim cap de setmana des del divendres 20 fins al diumenge 22 de gener es podrà gaudir de quasi 100 expositors. Els quals es complementaran amb una fira medieval.

Així, Silla es torna un destí per al pròxim cap de setmana per a fer una escapada en família i descobrir tots l’expositors de la fira que tenen per a oferir-nos fins al diumenge.