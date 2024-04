Més de 6.000 persones visiten els comerços i els llocs d’hostaleria

La Fira del Comerç i Passarel·la de Quart de Poblet ha viscut una edició de rècord.

La Fira del Comerç i Passarel·la de Quart de Poblet ha viscut una edició de rècord. La cita comercial ha deixat un impacte econòmic en el municipi de més de 100.000 euros. La qual cosa converteix un any més a aquest esdeveniment en essencial per a en el qual els comerços i l’hostaleria ixen al carrer. Més de 6.000 persones han passat per la Fira organitzada per l’Ajuntament i per l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet. La trobada s’ha convertit en un referent comercial i social a la comarca.

La nova distribució, en la qual s’ha delimitat i separat la zona de comerços. La d’hostaleria, la de l’escenari i la dels inflables, ha agradat a participants i visitants. A més, les activitats organitzades al voltant de la fira també han sigut un èxit. L’exhibició de la Unitat canina de la Policia Nacional. Els vídeos de la càmera de 360é, els concerts o la xaranga han congregat tant a veïns com a visitants d’altres localitats.

La Passarel·la de moda ja és una tradició. Les botigues mostren el millor de les seues col·leccions amb models d’excepció: veïns i veïnes de Quart de Poblet. La desfilada ha sigut presentat per David Llago i Andrea Rodríguez, els qui van donar pas als comerços participants: Osset dormilega, la Colla, els guanyadors del concurs d’Improvisació de la localitat. Alcocer Òptics, Menuch´s, Sublim València i Alba Varea estilistes van ser els comerços que van participar en la desfilada.

La Fira també adquireix un important compromís mediambiental. Ja que es van repartir 3.000 gots reutilitzables, amb el missatge de “Menys excuses i més comerç local”. I 700 plantes que contribueixen a fer Quart de Poblet més sostenible.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat que els i les comerciants “treballen dia a dia per a impulsar la nostra economia i cohesionen el teixit social del nostre municipi”.

El regidor de Comerç, Francisco Hidalgo, ha assenyalat que “s’ha demostrat el potencial del comerç local, donant a conéixer els seus productes i serveis, permetent que la ciutadania els pose cara. M’agradaria agrair a tots els participants el seu esforç i dedicació. Ara a preparar la Fira de 2025″·.

D’altra banda, Associació de Comerciants ACQ i la resta de comerços participants han entregat més de 1.000 euros en premis, mentre que la protectora d’animals Modepran ha sensibilitzat sobre l’adopció i la cura de mascotes. Els comerços i hostaleria que han fet possible aquesta fira han sigut: Òptica Duane, Caixa Popular, Aqualai València, Menuch’s, Deco-RegalsMapim, Global Nuuk, La Colla, VittalBoost, Centre De Formació Tnext, Grup Gestara, Sublim, Osset Dormilega, Estètica Montse, Alba Varea Salón de Bellesa, Ros Alcocer òptica, Tèxtil Llar, Només Dorm, General Òptica Quart, Rumb Nord. AlimentacióSense Gluten, Solar GastYT, El meu Príncep Bebé, Centre d’estudis Aula Oberta, Restaurant el Casino, Hamburgueseria Una cosa Diferent, L’EmbolicCafetería.

Així mateix, en la cita han participat Art Música València, la Xaranga Quart de to, Pequeradio, el grup Ena palatal, o membres el Taller d’Ocupació i l’Escola Taller del Centre d’Ocupació i Desenvolupament, que van explicar alguns trucs de jardineria i cura, especialment de la planta que es va regalar l'”Allise marítim”.